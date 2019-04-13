IMF：中美貿易談判倘達協議　亞洲多國成輸家

全球金融市場都期待着中美兩國的貿易談判取得成果，但這並非代表全球都會是贏家。國際貨幣基金組織(IMF)今天警告，美國政府與北京將達成貿易協議，但同時這意味仰賴對中國出口的亞洲國家，其貨品將在協議下受到美國貨的挑戰，更甚是在沒經過競爭就已被摒諸於門外。



IMF亞太部主任李昌鏞表示，隨着雙方想盡快達成協議，中方很大程度會承諾增加美國貨品的進口，但同時，中國對其他國家貨品的進口量就相對被擠壓。



分析指，特朗普政府為削減美國對華的貿易逆差，以求在競選前取得「功績」，要求中國購買巨額美國農產品及能源產品將是重點之一；而現時，越南、泰國、馬來西亞和蒙古將能源產品銷往中國，這些國家在中國的市佔率勢必因中美協議而急跌。



李昌鏞又指，假如兩國的貿易協議涉及中國給予美國優先市場准入，將令全球各國對多邊貿易的未來更感憂慮。



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