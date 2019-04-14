葉尚志：華潤置地伺機低吸

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股上周進一步試衝高位後，出現回吐調整的走勢。恒指近日最高曾見30,222點，創近十個月以來的新高，但市場有趁機借好消息回吐的迹象。



事實上，內地早前公布了3月份製造業PMI指數，回升至50以上的擴張水平，而IMF在最新的報告中再次調低了全球經濟增長預測，但卻調升了中國經濟增長預測至6.3%，顯示內地經濟有望率先回穩，情況對中港股市是正面的。



華潤置地(01109)在3月中開始向上突破創新高，股價升至37.35元後出現回吐，但是在強者愈強的情況考慮下，建議可關注股價回調時的吸納機會。



事實上，潤地在3月中升穿了32元關口阻力後，開始進入創新高的行情，並且是少數有能力創出歷史新高的成分股。



集團已公布去年度業績，純利按年增長23%至242.38億元人民幣，表現理想，而且宣布把今年銷售目標提升至2,420億元人民幣，並有分拆物業管理業務上市的計劃，相信這些都是未來的發展亮點。建議可於34元以下吸納，止蝕於31.3元，目標看38元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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