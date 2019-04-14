鄺民彬：港股缺乏推升動力

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國3月份的CPI及PPI數據雙雙向上，當中多個行業的PPI漲幅亦擴大，同時聯儲局會議紀錄亦顯示今年利率將維持不變，而歐盟亦同意英國脫歐期限延至10月31日，消除市場上部分不明朗因素。



不過，環球經濟仍存暗湧，國際貨幣基金組織(IMF)於6個月內第3度下調全球經濟增長預測，降至3.3%，創2009年以來新低，為投資市場帶來隱憂。



港股於高位的交投量未見明顯增加，欠缺推升動力，而資金只輪流炒作個別板塊，加上大市累積升幅較大，獲利沽壓不輕，料大市將先行反覆整固，20天線為主要支持。



中央日前刊發《2019年新型城鎮化建設重點任務》，提出實現新型城鎮化及放寬戶籍制度，除「北上廣深」等13個超特大城市外，所有城市都將放開落戶限制，當中珠海、惠州、江門、肇慶等300萬人口以下城市更會全面取消落戶限制。



由於市場憧憬新政將推動大量人口移動，加上調控放鬆亦有望帶動住屋需求，對提升樓市氣氛及交投量均可起正面的推動作用。



事實上，內地樓市銷售已出現回穩迹象，根據克而瑞研究中心數據，主要內房3月份銷售按年升24%，並高於2月時的15%升幅。此外，房企的短期流動性問題亦有所紓緩，根據標普數據，年初至今，其所評級的內房商已發行超過242億美元境外債券，按年增32%，補充了行業的短期資金需要。



策略上，由於放寬戶籍措施較利好二線城市，投資者可留意主攻二線地區的內房，包括碧桂園(02007)、新城發展(01030)、世茂房地產(00813)等，當中龍光地產(03380)更同時具備大灣區概念。不過，內房近期累積升幅較大，或已先行反映利好因素，只宜待調整部署。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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