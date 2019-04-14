陳鳳珠：內房股有望反覆向上

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美新一輪會談結束，美國表示雖然中美雙方於多方面取得進展，但部分議題尚未達成共識，估計中美仍會繼續進行談判，但暫時未有達成最終協議的時間表。



事實上，市場對於中美能解決貿易紛爭愈趨樂觀，因此目前焦點已轉向內地經濟發展情況、資金流向以及企業首季業績，預料今年可憧憬內地經濟回穩以及政策扶持，資金或逐步流入受支持的板塊。



內地自主品牌汽車企業陸續公布首季的銷售數據，當中3月份的汽車銷情有所回暖，估計部分原因或受減價支持銷售增長，或因新品設計帶動需求。



由於部分汽車經銷商已開始補庫存，預料於宏觀經濟開始回穩下，乘用車需求或有機會復甦。早前商務部亦表示將通過優化市場環境、拓展供給渠道、推動消費結構升級、促進汽車後市場等刺激汽車消費的增長。同時，中國汽車流通協會亦就車企的營商環境進行調研，反映內地高度重視內地汽車行業的發展，有望推出較為針對性的政策。



另外，內房企業自3月份以來出現融資潮，不少大型房企配股集資、或發行優先票據及債券再融資。由於目前市場的流動性相對穩定，而內房今明兩年面臨債務償還高峰期，估計融資情況會持續。去年內房企業的融資相對困難，現時最嚴厲的調控已過，融資環璄開始改善，因此估計房企的融資規模將會增加，而融資成本亦有機會略為下降。



去年內房的銷售表現理想，今年房企普遍調高銷售目標，倘若房地產市道穩定，企業資金流得以改善，加上內房估值仍然處於較低水平，料內房股後市仍有機會向上。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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