趙文傑：憧憬減息　資金流入債市

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，國際貨幣基金組織(IMF)上周公布最新一期《世界經濟展望》，將全球今年的經濟增長預測，由1月時估計的3.5%，下降0.2個百分點至3.3%，增幅為金融海嘯以來最低水平。不過，由於主要經濟體沒有通脹壓力，有空間實施極寬鬆的貨幣政策。



當中，IMF對全球最大經濟體美國的經濟增長，亦由原先估計的2.5%，降至2.3%，主要是負債過高及貿易緊張，將為美國經濟帶來風險。



據最新出爐的聯儲局3月議息會議紀錄，亦印證IMF的說法。FOMC委員認為，考慮到全球經濟放緩、貿易政策及金融形勢不確定，對經濟前景帶來風險，因此對加息要保持「耐性」。換言之，聯儲局已暗示的政策正在寬鬆，最新利率期貨顯示，交易商更預期當局有機會在今年內減息。



在這樣的投資環境下，未來主要經濟體的利率只會有減無加，刺激不少資金近期流入債市。由今年初至本月10日為止，彭博巴克萊美國綜合債券指數已累積上升2.8%，對債市而言已是相當不俗的回報。



然而，市場上的債券林林總總，到底如何選擇呢？筆者就此稍作分享。雖說高息債券常常備受市場追捧，但風險較政府及大企業發行的債券為高，一旦公司經營出現問題，該等債券將面臨相當的違約風險。



因此，筆者傾向建議投資者選擇擁有強勁資產負債表，以及高利息覆蓋率(Interest Coverage Ratio)的企業所發行的債券，兼且具備投資評級，即BBB-評級或以上的發行人。即使該等債券的孳息回報率略低，惟當經濟風向逆轉時，該類企業的防守力必定較強。



此外，筆者亦建議投資者選擇從事能源或公共事業的大型企業債，原因是一旦該類企業營運出現問題，考慮到民生角度，政府必定會率先出手拯救，故出現違約的風險再進一步降低。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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