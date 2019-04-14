曜熊理財：商品基金反彈可期

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，基於經濟增長放緩和貿易緊張局勢帶來風險，歐洲央行和美國聯儲局均傾向保持利率不變。另外，歐洲領導人經過商討，最終同意英國脫歐期限延遲至10月底，在6月歐盟還將對此決定再次評估。延期期間，英國在脫歐問題上仍有所選項，從批准擱置的脫歐協議到改變脫歐策略，再到完全取消脫歐。



上周聯儲局公布上月會議紀要顯示，官員普遍同意保持耐心是合適的，多數委員認為2019年利率維持不變是合理的。市場目前仍有不同估計，由可能進行一次小幅度加息，以致預計今年聯儲局將降息。



儘管美國就業市場表現強勁，但一些人對經濟疲弱表示擔憂，美國企業的巨額債務負擔可能不利美國經濟，樓市持續疲弱令人感到擔憂。目前，美國經濟前景的展望存在很大不確定性。



歐央行已經推遲了加息，由於疲弱的外部需求對出口大國德國造成打擊，歐央行正面臨採取更多措施來支撐歐元區經濟的壓力。儘管其政策工具已所剩無幾，但行長德拉吉強調，央行在為向銀行提供的一系列新兩年期貸款定價時，將以確保信貸繼續流向經濟為宗旨。



上述的有關因素，將利好商品基金。聯儲局的立場愈來愈鴿，特別是點陣圖預測今年不再加息，同時預計2020年只會加息一次。記得在六個月之前，聯儲局曾預測今年將加息三次。



另外，央行購買黃金的速度達到了創紀錄的水平，而且沒有停止購買的迹象。例如中國連續四個月增持黃金儲備，俄羅斯也加大了購買力度，因為它們正試圖減少持有美元，商品基金短期內可望反彈。

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