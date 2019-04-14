陳健豪：加元難以擺脫上落格局

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，本周四加拿大將公布2月新屋價格指數，上周數據就似乎開始暗示加拿大樓價開始回落，加拿大央行難有加息理據。反而要留意加拿大央行言論會否開始跟隨環球央行口脗由鷹轉鴿，甚至暗示減息，或屬不利加元因素。



要知道今年加拿大國會6月開始休會，影響加元最關鍵因素在於年底10月份大選，總理杜魯多及自由黨民望偏低，甚至早前有媒體指他或會在今年5月會提前聯邦大選，以繼續贏得未來4年持續執政的機會，一旦經濟在未來轉差，對執政黨亦屬不利因素。



紐約原油繼續升溫，期油繼續衝高至每桶64.5美元的年內新高，年初至今升幅已有42%，執筆時仍未有見頂信號，不過要留意，雖然基本因素仍支撐油價向上，不過紐約期油已在不知不覺間升至去年6月及8月的低位支持區、每桶64至65美元，預期再上升空間不多，甚至已有誘因觸發獲利平倉盤出現，或屬不利加元的潛在因素。本周將公布聯儲局上月的議息紀錄，不過在市場焦點模糊下，預期難以擺脫窄幅上落局面。



技術上，美元兌加元自年初至今只在1.307至1.347這400點交易區間中來回，自3月初起更只在1.325至1.347之間200點窄幅波動，由此可見近日市場焦點並非在美元兌加元身上。不過投資者暫時仍可以以1.33下方嘗試買入，執筆時已在1.33下方，即市以跌穿1.325止蝕，或升穿1.3325才買入，升至1.340上方沽出，升穿1.347止蝕，以高沽低買、破位止蝕的策略應對。



另一方面，中美貿易戰仍未結束，歐美關稅大戰一觸即發，美國威脅對110億美元歐盟產品加征關稅，似乎對中美關係有好轉下一波未平一波又起，歐洲則揚言報復，市場需要繼續留意特朗普如何出招，似乎都是為明年大選選情鋪路，難免令市場回想起去年美國跟歐盟、中國及日本等國關係相當緊張，似乎貿易戰仍未有結束的信號，尤其是在特朗普總統大選之前。



不過，歐元兌美元未有持續下跌，似乎在1.125水平都未吸引到投資者在低位沽空，買入博反彈的可以跌穿1.120止蝕，目標1.135。短線亦可以考慮於1.135沽出，升穿1.140止蝕，目標1.125。預期歐元兌美元在眾多利淡因素應跌未跌的情況下，本周繼續在低位整固機會較高。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



