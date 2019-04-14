御峰理財：內地九十後股民愛短炒

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，近日在網上細閱了一份由多間內地機構聯合發布的《洞察．新生代──90後投資者崛起和趨勢報告》。顧名思義，報告比較不同世代的投資人，藉此觀察各個年齡層的投資文化差異。今天就跟大家談談其中較有意思的部分。



由於報告分析內地投資市場，故此不管是七十後、八十後或九十後的投資人均逾8成投資A股市場。值得一讚的是，與其他年齡層相比，九十後的資產配置選擇較為多元，尤其在基金、銀行儲蓄及保險方面可見一斑。回報方面，即使2018年大部分資產錄得負回報，卻仍有近兩成的投資者沒有輸錢，委實來之不易。



雖然報告稱九十後熱衷短視頻形式的投資內容，惟仔細翻看統計數字，只有32%的九十後表示喜歡，即少於一半人數。不過，隨着年齡減少，喜歡短片的百分比的確有所上升。未知將來千禧後又是否依然喜歡觀看投資相關的短片呢？



香港訂閱文化不太流行，令不少媒體營運日漸艱難。反之，內地相對接受付款給優質內容。報告顯示，不同年齡層都傾向付費給深度或獨家內容。然而有趣的是，縱然九十後成長於免費資訊的年代，但他們反而是最願意付費的年齡群。報告亦指，年齡愈大的投資者，對付費的認可愈低。



九十後的短炒文化盛行，超過5%鍾情即日鮮，另有逾兩成持股2至5天。總體而言，約四分之三的人持股時間達3個月或以下。加上他們選股過於集中，四成半僅選1至2隻股票，而三成半只持有2至5隻股票。



雖則不少價值投資人皆運用集中投資法，股神巴菲特便是其中一位佼佼者。要是因資金所限而只買入數間公司股票，倒還情有可原。否則，對一般投資人而言，集中投資法容易淪為孤注一擲。



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