鄺紫珊：新興亞洲市場投資亮點多

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，今明兩年新興國家經濟增長與成熟市場的預期表現差距將會擴大，而企業盈利也可望呈現先低後高的走勢。由於美國聯儲局政策態度較市場預期更為鴿派，美元回軟可望帶動資金回流新興市場，在多項正面因素下，新興股市中長期將朝着正向發展。



隨着美國經濟增長力道趨緩，以及美匯指數表現不再維持強勢，有助資金回流新興市場。此外，中國政府的維穩力道加大，目標要體現在企業盈利及股市上；加上部分新興國家央行仍有貨幣寬鬆空間，都為新興股市提供增長條件。



現階段MSCI新興股市指數的預期市盈率，仍在過去十年平均值水平，同時整體新興市場企業盈利預期會有約百分之十的增長率，故為新興股市提升投資亮點，並進一步帶動股市表現。



以區域型市場去看，相對看好新興亞股表現。主要是新興亞洲的經濟增長動力是在眾新興市場中表現最佳，而且地緣政治風險較低及可控，加上部分國家仍持續進行經濟改革和對行業發展支持升溫，均有助帶動經濟發展，尤其中長期投資前景更是值得期待。



全球經濟增長放緩，中美貿易談判等消息發展都可能成為短線市場波動的因素，但由於目前大部分新興國家的通脹率都維持在低水平，為多數新興國央行的貨幣政策維持中性偏寬鬆提供條件，同持中國已持續推出利好政策，後市仍有表現空間。



以中國為例，相較於歷史平均值，A股目前的市盈率仍十分便宜，資金可望持續流入。由於投資者可能不太熟悉個別A股，難以挑選優質股票，故可考慮以ETF形式參與，追蹤中國A股國際通指數或創業板指數等，以定期定額方式進場作中長線投資。

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