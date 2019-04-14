潘梓生：鉛價進入超賣區

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年，受到中美貿易戰趨緩及聯儲局轉鴿影響，風險市場情緒改善，基本金屬也因此轉為強勢，鋅、銅、錫等基本面較為良好的產品已逼近去年第3季以來的高位。不過，供應持續過剩的鉛、鋁則仍在低位掙扎，其中鉛價上周再度跌至1,900美元邊緣。



鋁價、鉛價跑輸其他基本金屬理由絕對充分，鋁供應在過去多年持續出現過剩，加上俄鋁制裁被取消，鋁價持續弱勢。鉛同樣處於供應過剩狀態，加上由於鉛用途十分狹窄，超過八成鉛是用於鉛酸電池當中，電動車發展趨勢正好，未來鉛需求將不斷減少，鉛價長線將繼續跑輸。



不過，鉛價近日急跌，走勢已進入超賣區，加上價格已逼近逾兩年低位，技術上支持應當不錯。再者，鉛價走勢已被其他基本金屬大幅拋離，在風險情緒尚算理想之際，鉛價短期難以下破1,880美元支持。此外，鉛庫存仍處於低位，近日仍有新的現貨買盤進場，低位支持應當不錯。因此，投資者不妨於約1,930美元購入期鉛，並以1,980美元作目標，跌穿1,880美元則作止蝕。

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