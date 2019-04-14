鄭勤龍：歐美局勢牽動環球市場

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入豬年，隨着中美貿易談判進展良好，環球股市無視經濟數據發出的警號，皆有不俗的升幅。然而，上周中美國總統特朗普卻忽然在推特上表示，歐盟在貿易上已佔了美國很多年便宜，但這將很快便會終止。這番言論不但引起了全球目光的注視，而且亦令市場沉寂多時的避險情緒或再死灰復燃。



在中美貿易戰中，歐盟一直是美國希望拉攏聯手對抗中國的傳統盟友。然而，近日中、美、歐的關係上，似乎發生了一些微妙變化。



近日中國除了成功和意大利簽署「一帶一路」備忘錄外，在中歐峰會後，雙方亦表示同意繼續推動「一帶一路」和歐盟歐亞互聯互通的戰略。此外，在中歐的聯合聲明中，雙方表示支持多邊主義，除了要建立更公平、更開放的經貿關係，亦會在5G技術上加強合作。



相反，歐盟和美國雙方的關係卻漸行漸遠。近年美國不但和歐盟在汽車關稅上爭持不下，現在更要向歐盟的商用飛機、法國芝士及酒等一系列歐盟商品加徵關稅。歐盟當然亦不甘示弱，揚言將採取同樣手段報復。



根據美國貿易代表辦公室排出的日程，貿易代表辦公室將會於5月15日就對歐盟加徵關稅的清單召開聽證會，相關人員和企業可在5月6日提出異議。



從中國曆法上，5月6日便是立夏己巳月，由於今年是己亥豬年，「亥」與「巳」是地支相沖的關係，所以變相等於是犯太歲的月份。所以若果美國和歐盟交戰，其影響力實在不容忽視。



中美歐是世界最大的經濟體，雖然目前中國被譽為世界第二大經濟體，但若然將歐盟內成員國的經濟體全部加起來的規模，是要比中國還要大近一半。因此，美國若要保住世界一哥的地位，自然不會對歐盟手軟，故此建議投資者除了要留意中美貿易談判的發展外，亦不能忽視歐美貿易的緊張局勢。

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