備戰星期一：港股飄忽不定　聽聽專家點講

投資市場近期氣氛都幾飄，港股上周就一度上過去三萬點關，但唔夠幾日就跌番落去，而重磅股騰訊控股(00700)受新遊戲獲批結果消息刺激，股價亦一度重上400港元，可惜同樣企唔穩。恒指上周五升70點報29,909點，全星期累跌26點。



至於中美貿易談判話就話接近尾聲，但美國總統特朗普又隨時開多條歐美戰線，市場前景未算明朗，咁港股後市可以如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【鄺紫珊：新興亞洲市場投資亮點多】

http://bit.ly/2IjhWnY



2、【鄺民彬：港股缺乏推升動力】

http://bit.ly/2Z8NtxU



3、【潘梓生：鉛價進入超賣區】

http://bit.ly/2Gg58v9



4、【趙文傑：憧憬減息 資金流入債市】

https://bit.ly/2UyPx3S



5、【葉尚志：華潤置地伺機低吸】

http://bit.ly/2UF46D7



6、【陳鳳珠：內房股有望反覆向上】

http://bit.ly/2G5kNNy



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

