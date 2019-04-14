港府：研究合適稅務措施　爭取天使基金落戶

財政司司陳茂波在其網誌表示，上周到美國西雅圖及三藩市訪問數天，期間走訪了不同類型的龍頭科技企業。



創新科技與科研發展，核心是培育及匯聚人才，和打造熱烈的創科氛圍及蓬勃的生態圈。其中創科公司在不同階段都需要資金的支持，因此，港府也須著力促進金融服務跟創科產業的銜接。



他指出，天使基金透過資金及專業意見，可扶助初創企業成長，達到一定程度，便可吸引私募或創投基金加入投資，到合適的階段再上市。現時很多這些基金都是離岸營運，港府已修例便利他們來港，並會研究繼續透過合適的稅務和其他措施，爭取他們落戶香港。



香港的創科生態系統正逐漸形成。截至去年12月底共有2,600家初創公司，並孕育了8家估值屬「獨角獸」(即市值過10億美元)規模的公司。隨着多項措施的推展，包括在科學園斥資100億港元建立兩個創科平台，即專注醫療科技的「Health@InnoHK」，以及專注人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，多所國際和內地頂尖的大學或科研機構正和香港的合作方商討使用此平台，相信今年內會得以落實。



這些措施都會有助香港在創科方面的應用研究，並匯聚人才，吸引更多的科研機構和科技企業到來。



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