【塞錢入你袋】實地睇新居屋長沙灣凱德苑　多圖有片！

今集《塞錢入你袋》繼續帶你睇新一期居屋，這次來到位於長沙灣的凱德苑。項目位於發祥街西，即是鄰近直資名校英華小學、英華書院。凱德苑呈L型設計，共提供814伙，實用面積介乎278至522方呎，當中以376至425方呎佔多數。項目預計關鍵日期為2020年10月31日。在市價五九折定價下，凱德苑建議售價介乎195萬至435萬港元，平均呎價7,783元，僅次於何文田冠德苑。



項目不但位處市區，而且鄰近港鐵南昌站和長沙灣站，步程分別約6分鐘及10分鐘，交通算便利。然而，凱德苑景觀仍存在變數！想知道景觀存在哪些變數、區內最新發展、由屋苑怎樣步行至港鐵站、民生商店位置和校網，《東網》帶大家全方位了解。



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