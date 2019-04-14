1985年《廣場協議》翻版？美日貿談擬加入匯率條款
2019年04月14日 15:51
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)表示，希望與日本達成的貿易協議中包含匯率條款，以防日本故意操縱日圓來提振出口。
他表示，美國貿易代表萊蒂澤和日本經濟大臣茂木敏充的首輪貿易談判，定於4月15日至16日在華盛頓舉行。
日本官員則強調，雙方磋商將基於美國總統特朗普和日本首相安倍晉三去年9月達成的聯合聲明，當時並未提及匯率條款。
這令人回想起1985年美國與日本等國簽訂的《廣場協議》。當年9月，美、日、英、法、德等西方五國的財長與央行行長，在紐約廣場酒店簽署《廣場協議》，以解決當時美元對其餘四國貨幣的幣值高估，導致美國貿易逆差持續擴大的問題，其中以日本的妥協最大。
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