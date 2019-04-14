Uber自駕汽車累計運載數萬乘客　深耕1.35萬億市場

外媒報道，電召車App公司Lyft上市不久，Uber就向美國證券交易委員會提交了S-1上市登記表，為下個月的首次公開招股(IPO)做準備。招股書中最突出的是其正在進行的自動駕駛汽車計劃的進展報告。



Uber表示，該集團負責開發無人駕駛解決方案的是高新技術部門(Advanced Technologies Group)，團隊已從2015年的40名匹茲堡研究人員，擴展到成員為分布在三藩市和其他多地的近千名員工。



去年，Uber向該團隊投入4.57億美元(約13.2億港元)的研發費用。據悉，2017年則為3.84億美元(約29.95億港元)，2016年則為2.3億美元(約17.9億港元)。在這一年前，Uber在多倫多開設一個高新技術部門，並表示將向其投資逾1.5億美元(逾11.7億港元)，在那裏發展自動駕駛汽車和人工智能業務。



不僅如此，Uber表示，它已收集數百萬里程的自動駕駛汽車測試數據，並用250輛車的車隊完成了數萬次的乘客出行。



Uber預期，目前正在測試的汽車將在某些情境下取代司機，但這不是馬上就能實現的事。相反，它預測將出現一個較長時間的「混合自主」階段，在這個階段，自動駕駛汽車將針對特定的用途逐步部署，例如，在涉及巨大車流、複雜路線或異常天氣的場景中，或者在音樂會或體育賽事等「高需求事件」期間逐步部署自動駕駛。



未來，Uber可能會面臨同行愈演愈烈的競爭，其中包括Waymo、通用汽車的自動駕駛汽車Cruise Automation、特斯拉(Tesla)、蘋果公司(Apple Inc.)、Zoox、Aptiv、May Mobility、Pronto.ai、Aurora和Nuro公司等。



儘管競爭激烈，自動駕駛的前景不可忽視。市場預計至2023年，自動駕駛的全球營收將達到1,731.5億美元(約1.35萬億港元)。



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