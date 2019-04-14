調查：今年全球三大電子設備出貨量難增長

外媒報道，國際市場調查機構Gartner最新數據顯示，個人電腦(PC)、平板電腦(Tablet)，以及手機設備的全球出貨量在2019年預計達到22.1億部，按年增長持平。其中，個人電腦出貨量預計將繼續其下降趨勢，而手機市場則將在2020年恢復增長。



Gartner研究主管阿特瓦爾表示，個人電腦市場連續第8年處於停滯狀態。2019年個人電腦出貨量預計將達到2.58億部，較2018年下降0.6%。其中傳統PC出貨量將下降3%，降至1.89億部。



他指出，消費者正愈來愈多地不再使用個人電腦，且沒有進行更新換代，這設備領域2019年的出貨量預計將繼續下降250萬部。對於企業來說，他們將繼續自己的Windows 10系統遷移工作。雖然美國已進入過渡到該系統的最後階段，但中國市場還需要幾年時間才能完成。



Gartner預測，到2021年，Windows 10將佔據專業個人電腦市場的75%份額。同時，手機市場會在2019年迎來萎縮，但將於2020年恢復增長。



該機構又稱，2019年全球手機出貨量將達到18億部，按年下降0.5%。Gartner研究總監科扎表示，用戶已遇到新技術和應用的瓶頸，意味着除非新機型能夠提供重大功能、效率或體驗的升級，否則用戶會不想或根本不需要升級手機設備。



因此，2019年期間，高端手機市場料繼續在成熟市場出現下滑，到2020年將恢復增長，出貨量將比2019年增長1.2%。然而，手機廠商也需要認識到，消費者正延長手機使用壽命，預計到2023年，高端手機的平均壽命將從2.6年增加到2.8年。另外，料到了2023年，摺屏手機才真正進入量產階段，料今年僅佔高端手機市場5%份額。



科扎預計，未來5年內，摺屏手機將會因數個生產工藝上的挑戰，而繼續成為一款小眾產品。除屏幕外，價格也是一大障礙，儘管預計該設備的價格會隨着時間推移而下降，但目前其2,000美元的售價，令大眾消費者難以負擔。手機廠商短期內還將在摺屏手機上的外觀上展開更多試驗，目標是了解該設備最佳的可用性模式和用戶偏好。

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