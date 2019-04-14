日本月底「十天假期」　圓匯或本周起更添波動

外國傳媒報道，投資者切勿忽視日本為紀念新「天皇」繼位，而於今年4月27日至5月6日設立的「十天假期」。這不僅僅是日本二次大戰後最長，亦被當地人視為消費「黃金周」，但同時間，扣除周末因素後，日本金融市場將足足休市6日，甚麼事情也可以發生。舉例來說，今年元旦新年假期只有4日，日圓就曾發生「閃崩」驚嚇。



為何投資者必須關注？皆因該時段內實在有太多國際金融大事會發生，例如5月1日美國聯儲局會公布議息結果，以往必定會影響美元兌日圓的表現，惟今次投資者將不能即時調動處於日本的倉位，只能在國際間買賣，期間沒有日本政府「維持秩序」。



再者，目前匯市在美洲與亞洲的銜接是由紐約時段轉至東京時段，在銜接期間有所謂「巫婆時刻」，即流動性偏低會較易引發急劇波動，若遇上日本假期就更容易「動手」。舉例來說，今年1月3日美元兌日圓就出現異動，並累及澳元與土耳其里拉不正常波動。



更重要的是，金融市場不會在4月27日前數日內調動倉位。有大戶指出，或在本周起，市場人士就會開始將倉位調整至「中性」水平，不會等到最後一分鐘才行事。因此，本周匯市可能會有較大波動。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/