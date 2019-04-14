散戶終於樂觀了！反預示股市未來6個月恐跌市

外國傳媒報道，在今年初，雖然股市愈升愈有，但散戶投資者一直保持謹慎，與股票基金不斷走資的情況相符。不過，最新的調查不同了！



報道指出，E-Trade StreetWise上周五(4月12日)公布的最新調查中，美國散戶開始變得樂觀，58%受訪者看好第2季股市，較首季大幅增加12個百分點；相比之下，首季有54%散戶投資者看淡股市。



調查機構指出，散戶轉軚看好股市主因是聯儲局「收水」態度不再太進取，而且中美貿易談判醞釀突破。



另一個由美國散戶投資者協會(The American Association of Individual Investors)所做的調查顯示，截至4月10日，40.3%受訪者認為股市在未來6個月會上升，當中38.5%受訪者更認為會再創新高。相比之下，僅20.7%受訪者認為股市未來6個月會下跌。該機構形容僅兩成人看淡是「不尋常地低」，遠低於歷史平均值30.5%。



根據往績，這反而是股市下跌的警號，因散戶往往睇錯市，預料標指未來6個月回報會低於歷史平均值，即股市傾向下跌。

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