上市即破底！中國首隻網紅股如涵仍「未返家鄉」

中國首集網紅股如涵(RUHN)剛於本月初在美國納斯達克上市，其創辦人、內地第一網紅張大奕在上市當天亦特地向逾億內地「粉絲」進行直播。不過，該股首日上市即跌破招股價12.5美元，全日下跌37.2%，收報7.85美元。



該公司上周五(4月12日)收報6.87美元，雖然升9.74%，但仍未見家鄉，較招股價仍低逾45%，市值約1.14億美元。若由4月3日上市至今、曾見低位6.03美元計，跌幅近52%。



如涵在招股說明中稱，公司兩大收入來源分別是電商業務和網紅服務。截至2018年底，如涵已與超過500個品牌及28個零售商合作。之不過，該公司至今尚未有盈利，虧損更持續擴大。在招股說明書中，已將虧損列為主要風險之一。另外，如涵「生招牌」、網紅一姐張大奕的照片佔據總收入半壁江山，亦是主要風險。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠認為，這類網紅股賺錢風險預計不到，公司全部利潤都只靠幾個當紅的網紅，而這些網紅每個人都有自己公司，每間公司又要拆帳做利潤分成。因此，他預計，該類公司即使上市後兩到三年，盈利都只會歸於頭幾個最出名的網紅身上，怎維持人氣是問題，不建議散戶吸納。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/