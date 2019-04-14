本周經濟數據及重要業績一覽
2019年04月14日 17:22
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本周是復活節假期前夕，香港及歐美主要金融市場周五(4月19日)休市。除了恒常的經濟數據外，投資者亦宜留意美國企業公布業績後，管理層怎評價經濟前景。以下為香港時間：
【4月15日星期一】
20：30美國公布紐約聯儲製造業指數。因這指數能前瞻美國ISM製造業PMI指數，若數據奇差，會影響股市表現。
主要美企業績：高盛、花旗
【4月16日星期二】
21：15美國公布3月工業產出
主要美企業績：國際商業機器(IBM)、美國銀行、貝萊德、強生、Netflix
【4月17日星期三】
10：00中國公布3月工業增加值、社會消費、固定資產投資、第一季經濟增長
22：30美國公布每周原油庫存
主要美企業績：摩根士丹利、百事可樂、Snap
【4月18日星期四】
02：00美國聯儲局公布經濟褐皮書
20：30美國公布3月零售銷售。這被視為「恐怖數據」，因消費佔美國經濟增長比例達70%。
20：30美國公布每周新申領失業救濟人數
21：45美國公布4月Markit製造業PMI初值
22：00美國公布3月諮商會領先經濟指標
【4月19日星期五】
20：30美國公布3月新屋動工、營建許可
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