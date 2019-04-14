本周經濟數據及重要業績一覽

本周是復活節假期前夕，香港及歐美主要金融市場周五(4月19日)休市。除了恒常的經濟數據外，投資者亦宜留意美國企業公布業績後，管理層怎評價經濟前景。以下為香港時間：



【4月15日星期一】

20：30美國公布紐約聯儲製造業指數。因這指數能前瞻美國ISM製造業PMI指數，若數據奇差，會影響股市表現。

主要美企業績：高盛、花旗



【4月16日星期二】

21：15美國公布3月工業產出

主要美企業績：國際商業機器(IBM)、美國銀行、貝萊德、強生、Netflix



【4月17日星期三】

10：00中國公布3月工業增加值、社會消費、固定資產投資、第一季經濟增長

22：30美國公布每周原油庫存

主要美企業績：摩根士丹利、百事可樂、Snap



【4月18日星期四】

02：00美國聯儲局公布經濟褐皮書

20：30美國公布3月零售銷售。這被視為「恐怖數據」，因消費佔美國經濟增長比例達70%。

20：30美國公布每周新申領失業救濟人數

21：45美國公布4月Markit製造業PMI初值

22：00美國公布3月諮商會領先經濟指標



【4月19日星期五】

20：30美國公布3月新屋動工、營建許可

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