撲水救經濟！傳沙特再尋求融資80億美元

外國媒體引述報道，沙特阿拉伯食過翻尋味，在沙特阿美(Saudi Aramco)發債籌約120億美元後，該國主權財富基金最近尋求50億至80億美元貸款。



沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund of Saudi Arabia(PIF))正在尋求一筆由貸款銀行全額承銷的過橋貸款，料取得資金後，將可推行更多經濟刺激方案，以創造工作機會及多元化發展經濟。消息指出，該談判仍處於初期階段，貸款最終規模將取決於銀行的回覆。



據悉，PIF計劃以沙特基礎工業公司持有的股權出售給沙特阿美後，獲取到的691億美元作為償還款項。

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