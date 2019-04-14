弊！蘋果公司App Store下載量首跌　前景堪憂

外國傳媒報道，摩根士丹利發表報告指出，根據搜集得來的資料顯示，蘋果公司(Apple Inc.)的應用程式庫(App Store)在今年首季，下載量錄得4年以來首次下跌，更可能是歷來首次減少。



該行指出，受制於2015年才開始搜集數據，故上述下載量最少是2015年第1季以來首次下跌，幅度為按年減少5%。這無疑是蘋果公司的重大警號，因該公司正計劃以服務收入來應對iPhone等硬件銷量下滑，而App Store下載量減少，恐會打擊部署。



事實上，有數據顯示，預計蘋果公司今年首季從App Store取得的淨收入約37億美元，按年雖升15%，惟較去年第4季的按年增長16%有所下滑。另據該公司首席財務官Luca Maestri透露，iPhone活躍用戶達9億人，是歷年紀錄。不過，如今App Store下載量竟然不增反跌，顯然是值得深思的難題。

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