樓價UPDATES：市區有住宅單位呎售僅9千！

市區住宅單位再現呎價不足1萬港元買賣。旺角新輝大廈高層三房單位，以530萬元售出，成交呎價僅約9,014元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西灣河鯉景灣怡海閣中層B室，實用面積約664方呎，三房連套房設計，以每月約27,000元租出，實用呎租約40.7元。



●北角半山海景台高層A室，實用面積約920方呎，套三房間隔，附雙車位，望海景，日前以2,645萬元成交，實用呎價約28,750元。



●北角豪廷峯2座低層D室，實用面積569方呎，兩房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,170萬元承接，實用呎價20,562元。



●大坑雍藝軒高層D室兩房單位，實用面積424方呎，望山景，獲區外換樓客以約960萬元承接，實用呎價22,642元。



●薄扶林貝沙灣6期7座中層B室，實用面積734方呎，兩房連套房間隔，享全海景，以2,368萬元易手，實用呎價32,262元。



●赤柱歌敦臺地下特色戶連1,000方呎平台，採三房連套房設計，叫價5,700萬元連車位放售，經議價後減價200萬元或約3.5%，最後以5,500萬元易手，實用面積1,432方呎計，折合呎價約38,408元。



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九龍區

●旺角新輝大廈高層單位，實用面積約588方呎，三房間隔，開價550萬元放售，經議價後減價20萬元或約3.6%，最終以530萬元易手，實用呎價約9,014元。



●長沙灣昇悅居8座高層C室，為兩房兩廳間隔，獲買家斥資980萬元購入，實用面積517方呎計，折合呎價約18,956元，屋苑本月暫錄約4宗二手成交，平均實用呎價約18,346元。



●西南九龍匯璽II第3B座高層J室，一房間隔單位，實用面積約352方呎，放租兩星期，議價後減價1,500元，以18,500元租出，實用呎租約52.6元。



●大角咀利奧坊‧曉岸買月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價22,486元，近日1座中層A室，實用面積390方呎，採兩房設計，獲買家以818萬元承接，實用呎價20,974元，原業主於2015年11月以659萬元買入，持貨逾3年，屬SSD鬆綁貨，帳面獲利159萬元，單位升值24%。



●黃大仙居屋翠竹花園12座低層B室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場開價540萬元放售，減價20萬元，減幅3.7%，終以520萬元易手，實用呎價10,744元。



●將軍澳蔚藍灣畔7座中層E室，兩房間隔，獲同區上車客承接，成交價約788萬元，實用面積508方呎計，折合呎價約15,512元。



●將軍澳中心11座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，同區上車客以約735萬元購入，實用呎價約19,141元，原業主於2009年11月斥資249萬元購得，是次轉手帳面獲利約486萬元。



●將軍澳MONTEREY第5座高層A室，三房間隔，望海景，實用面積約684方呎，以約28,000元放租3個月，減價1,500元後，獲外區客以26,500元承租，實用呎租約38.7元。



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新界區

●粉嶺牽晴間1座高層G室，實用面積552方呎，三房連一套房間隔，開價755萬元，放盤兩個月，微減約0.7%，以750萬元沽出，實用呎價13,587元。



●火炭銀禧花園4座高層A室，兩房間隔，議價後以700萬元易手，實用面積506方呎計，折合呎價13,834元。



●馬鞍山銀湖．天峰7座中層H室，實用面積約699方呎，套三房設計，三月初開始放售，原先叫價1,150萬元，經議價後減價85萬元或約7.4%，以1,065萬元連租約獲買家承接，實用呎價約15,236元。



●馬鞍山薈朗本月已錄9宗租賃成交，包括1座低層A1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，享側海景，日前獲租客以10,500元承租，實用呎租約45.9元。



●馬鞍山居屋錦龍苑龍耀樓中層10室，實用面積401方呎，兩房兩廳間隔，望樓景，已補價自由市場開價570萬元，放盤8個月，終減至538.8萬元沽出，實用呎價13,436元。



●馬鞍山嵐岸7座中層F室，實用面積701方呎，三房連套房間隔，議價後以1,000萬元易手，實用呎價14,265元。



●沙田第一城44座高層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以590萬元易手，實用呎價20,775元，屬同類單位本年新高。



●沙田欣廷軒3座高層A室，兩房一廳間隔，叫價750萬元，放盤1個月，減價30萬元，減幅4%，獲換樓客以720萬元承接，實用面積393方呎計，折合呎價18,321元。



●屯門景峰花園3座高層J室，兩房一廳間隔，獲同屋苑客因原先租住單位無法續租，決定以11,000元租入上址，實用面積405方呎計，折合呎租21.2元。



●屯門疊茵庭4座低層E室兩房單位，實用面積389方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，為方便照應，以10,500元即睇即租上址，較開價平500元，實用呎租27元。



●屯門居屋澤豐花園2座低層H室，實用面積579方呎，三房兩廳設計，區內客見銀行估足價，又可承做高成數按揭，決定於已補價自由市場價以510萬元購入上址自用，實用呎價為8,808元，稍低於市價。



●屯門聚康山莊5座低層F室，實用面積445方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，減價15萬元，獲區外首置客以595萬購入自用，實用呎價為13,371元。



●天水圍嘉湖山莊本月錄得約15宗租務成交，其中美湖居2座高層D室，實用面積540方呎，三房間隔，以13,000元租出，實用呎租約24.1元。



●馬灣珀麗灣本月錄得約5宗租務成交，平均實用呎租約30.8元，屋苑17座高層A室一房戶，剛以12,800元租出，實用面積366方呎計，折合呎租35元。

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