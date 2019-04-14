美股能否再創新高？本周最關鍵

外國傳媒報道，美股本周雖然只有4個交易日，周五(4月19日)是休市，但對於後市能否再創新高是關鍵，因包括金融、科技、運輸、消費品等各行各業，將有「代表」派發首季業績成績表，關鍵不是盈利勝或遜預期，而是該些管理層怎樣評價前景。



標指上周五(4月12日)收報2,907點，除了升穿2,900點大關外，更反映距離再創新高不遠矣。該指數去年收市新高是2,930點，即市高位是2,940點。



事實上，美國企業業績期上周五有好開始，打頭陣的摩根大通盈利及收入除勝預期外，行政總裁戴蒙亦發表了樂觀言論，預料美國經濟在未來數年也會處於擴張期。他的言論是進一步推升美股的原因之一。

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