【國金專題】Snap股價今年狂飆逾倍　靠乜？

以「閱後即焚」功能打響名堂的社交媒體Snapchat，其母公司Snap Inc.今年股價大反撲，年初至今已累升逾一倍，尤其是公司最近宣布搶攻遊戲市場及憧憬新Android介面，令一些分析員開始轉軚唱好。



Snap於2017年3月上市時風頭無兩，股價一度衝上最高29.44美元，但樂觀情緒很快消散。隨着公司持續虧損、新介面反應欠佳，導致大量用戶流失，加上大批高層離職消息，拖累Snap股價去年12月瀉至最低4.82美元，市值由高峰時的255億美元，狂縮至當時僅約65億美元。



券商MoffettNathanson去年10月警告，Snap現金將快耗盡，可能今年中就需要集資；到今年初，Jefferies分析員更將Snap目標價削至每股僅7美元。



不過，Snap在2月出爐的去年第4季業績顯示，公司收入不但遠勝預期，最受市場憂慮的用戶下跌情況亦開始有穩定迹象。BTIG分析員格林菲爾德指，Snapchat最近多了新用戶，並感覺公司員工士氣改善。



更利好的消息是，Snap舵手施皮格爾繼2月時承諾Android新介面將於今年內面世後，最近再宣布進軍規模770億美元的手機遊戲市場，六款推出的遊戲全部可與朋友一齊玩，當中一款Bitmoji Party更是由Snap自行開發。此外，Snap將推出十個原創節目，包括一個是由Buzzfeed提供的每日新聞節目。Snap指出，上述遊戲和節目主要針對13至34歲的族群，或有助擴大海外用戶人數，而現時美國該年齡層中，75%使用Snapchat。



RBC資本市場Mark Mahaney認為，Snap產品創新或會令每日活躍用戶回復增長，並可能加速收入增長，故調高其投資評級，由「與大市同步」上調至「跑贏大市」，目標價由每股7美元大幅調高至17美元，即重返招股價。



不過，很多分析員對Snap前景依然有保留，給予Snap「沽售」評級的分析員比率達23%，多過「買入」評級的18%。摩根士丹利分析員Brian Nowak指Snap的新服務能否「吸金」尚要觀察，維持「減持」評級。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/