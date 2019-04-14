孖妹S檔案：嚴選高息股備戰五月市

5月及6月係藍籌股嘅除淨高峰期，想買股收息嘅股友要留意除淨日呢個死線。咁啱孖妹手上有啲鬆動錢，所以都諗緊幾時入市買吓高息股，等收股息賺番筆。不過，究竟買邊隻先可以賺息又賺價？等我哋搵專家教路，好息之徒不容錯過。



潘：行健資產管理董事總經理及副投資總監潘振邦



梁：洛天衡保投資部總監梁健雄



張：盛寶銀行環球交易部門主管張劭聲



●Q1：點樣衡量股息高低？

Kitty：中國石油化工股份（00386）、信和置業（00083）、電能實業（00006）及滙豐控股（00005）等股息率都高過5厘。



潘：股息高低係相對無風險利率。分析港股股息，可以睇香港政府三個月至一年嘅短期票據，或者可以睇美息。例如目前香港政府一年嘅票據約1.61%，若股息有5%，息差就係3.4%。即投資者需承受該股票投資風險，嚟換取多3.4%嘅收入，要自行判斷係咪吸引。



梁：不過唔可以單憑股息率高低揀股。如領展房產基金(00823)及滙控，上年度全年派息分別係每股近2.50元及3.98元，滙控派息雖較多，但睇番業務前景及股價走勢，領展勝人一籌，投資價值更高。領展業務衝出香港，或可維持長期增長勢頭。截至上年9月底，中國內地物業佔整體物業組合估值8.2%。



滙控光輝則一去不復返，股價浮沉。雖然當中國平安（02318）旗下平安資管增持滙控至7.01%股權比例，成為滙控第一大股東時，股價曾V形反彈，但我認為此僅屬短暫刺激，滙控前景不及四大內銀。



張：滙控派高息，每年每股多數派息共約4元，但股價年跌4元亦話咁易。因聯儲局暫時唔加息，銀行淨息差增長勢放緩，股價上升空間有限，不宜短線追入。



●Q2：今年收息股吸引嗎？



潘：踏入2019年，全球主要央行對加息抱謹慎態度，利率大幅上升嘅機率減低，所以相對高息嘅股份，對追求穩定收入嘅投資者有吸引力。不過從總回報（股價及股息）嘅角度嚟睇，今年中國經濟企穩，同經濟活動更高相關性嘅股份回報更高。



梁：我覺得收息股未來派息水平都會穩定，因好多退休基金都會揀派息嘅股，所以為免畀基金大舉沽貨，收息股會Keep住派。記得港鐵公司（00066）曾向外舉債籌錢派特別息，而此舉將令負債比率增至約三成，都在所不計。



梁：我有一個穩健收息組合建議，今年可以考慮買工商銀行（01398）、長江基建集團（01038）及中國海洋石油（00883）。因工行係中國四大銀行之一，預計中國經濟唔錯，佢嘅生意會長做長有。此外，年初至今，港股升咗15%，內銀股明顯較落後，工行僅升5%，所以可望股價後來居上。



長建受英國不穩定政治因素影響，股價受壓，但我覺得股價跌得七七八八，建議趁低吸納。其派息穩定，自1996年上市22年來股息每年遞增，由1996年派0.16元飆至2018年派2.43元。更重要係，其業務全球化，且懂靈活應對風險，縮減英國業務，減少損失。



至於中海油，佢較另外「兩桶油」更集中上游業務，對油價走勢較敏感。若油價升，上游勘探及開採業務嘅盈利能力將增加；油價年內料能企穩60美元，中海油會炒上。其市盈率逾12倍，股本回報率12.45%，估值合理。



張：我睇好越秀房產信託基金（00405）及陽光房地產基金（00435），佢哋嘅股息率都比領展高。再者，前者業務遍布大中華地區，其廣州國際金融中心食正大灣區發展，預期盈利能力高。後者截至上年底物業整體租用率高達96.7%；另受惠高鐵及港珠澳大橋開通，內地入境旅客有望回升，零售物業租金或有大增長。



●Q3：賺息除淨，等於蝕咗價？



梁：派息又好，送紅股都好，股價應會自動調整。



彩兒：合理，個餅無大到，但要分多幾份，每份自然少啲喇。例如，香港中華煤氣（00003）上年３月派息0.23元，加十送一紅股。假設其除淨日前收市價為18元，股價先減去股息0.23元，然後再扣去十送一嘅因素（即乘十除十一），理論上等於16.15元。如果除淨日開市時飆升1%至16.3元，仍低於18元，但實際上較16.15元有賺，小股東仍有着數。所以想收息嘅話，就要於除淨日前買入，兼持有到除淨日當天，才可以穩袋股息。



雖則送紅股及派息都蝕價，但公司有時仍會選送紅股，因其零成本，且可保留更多資金發展業務。另外，可隱藏股價升幅，令股價睇落平啲，令唔少從事公共事業嘅公司唔聲唔聲賺大錢，又唔會激嬲大家。再者，紅股多數會衍生碎股，難啲沽貨，所以投資者就更易成為公司忠實粉絲。



有公司亦提供以股代息選擇畀股東，即收取股票去取代現金。作此選擇嘅股東唔使喺支付經紀費、印花稅及相關交易成本下，增加股票投資。



Q4 派高息即限制業務增長？



潘：有人話公司將大部分盈利派晒畀投資者，公司就無足夠嘅資金投資落自己生意，限制咗業務增長。其實唔一定，有時公司派高息係因一次過收入，如公司賣咗資產。另有啲業務成熟嘅好公司，唔需要大量資金都可維持業務增長，能派高息之餘亦有唔錯增長。



梁：例如鴻興印刷集團（00450）2017年2月公布，以10.26億元人民幣出售新興紙業（深圳）全部股權。所以，鴻興分別喺2017及2018年派發每股0.27及0.04元特別息，慢慢派，等大家覺得公司唔等錢用，有助穩定股價。



梁：一般高息股都唔係增長強勁嘅公司，因高息股大多係舊經濟股，如長建及煤氣發展唔會飛快。而增長強勁嘅公司則要承受較高投資風險，睇吓投資者點睇啦。



潘：然而，舊經濟公司業務收入較穩定，同時資金需求較小，故可相對穩定派高息。至於新經濟公司，好多仍處發展階段，對資金更渴求，故偏向保留現金拓展。可用以分派盈利無咁多。



●Q5：幾時買貨最佳？



張：我預計喺5月黃金周，A股無市，港股整固，會跌返去29,000點，到時就係入市好時機。面對外圍不明朗因素未除，包括英國脫歐未有定奪，另中美貿談隨時因美國總統特朗普一句反口而告吹，建議買高息股。其防守性強，且一般業務夠分散，值博！



梁：我都覺得恒指會回至29,000點水平，因為目前29,000至29,100點屬於牛證重貨區，所以有好大利誘殺一殺牛賺番筆，唔贊成依家入市。

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