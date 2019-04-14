退休無憂：好媽媽神級炒技月賺40萬　29歲焗退休

女人能撐起半邊天，這句話正好來形容今期主角。由於兩名兒子自小患有罕見病，為照顧家庭，女強人Lenna早於29歲退休，但當時不太習慣當家庭主婦，曾在人生路上迷失方向，情緒陷入谷底。在無心插柳下，她接觸到期指這項投資工具，重新燃起心裏那團火，最後更足足花了8年時間鑽研，現時安坐家中炒期指，每月最少賺40萬元！



「玩期指與習武一樣，要花長時間去鑽研，同時要真心鍾意，加上自律，投資先會得心應手！」已達財務自由的Lenna把投資心得娓娓道來。



從外表看來，五官標緻的她完全不像年屆53歲的媽媽。她自小性格好動，故畢業後在免稅店人事部工作，由於每天能接觸到不同人，工作得頗快樂。丈夫收入雖足以應付全家開支，但她希望婚後繼續工作，但發生了一件事情，改變一家的命運。



Lenna留意到，每當兩名兒子跌倒時均很容易出現骨折，於是帶他們前往求醫，惟醫生診斷後未發現任何異樣，其後夫婦再找醫學教授為兒子們診治，經詳細檢查後，兄弟均確診患上「先天性成骨不全症」，該病症又稱脆骨症或「玻璃骨」，是一種罕見遺傳疾病。如電影般的情節竟發生在自己身上，兩個兒子患上相同疾病，作為媽媽，必定要全天候照顧小孩。



因此她只好辭去原有工作，變身全職媽媽，回想那時要不停進出醫院，陪兒子們做物理治療。當他們上小學時，也要陪伴左右，對於當時只有30出頭的她來說，事業、人生好像停頓了，壓力更瀕臨爆煲。



不過，一家人得到學校及不少人支持，令Lenna重新振作，而幸運地，兒子們可與其他小朋友一樣就讀於傳統學校，她對孩子們逐步放手，並開始尋找自己的生活。



對於家庭主婦來說，炒股可能只是為了賺點私己錢，但她卻視為自己的事業，且一步步建立起豐厚財富，成功達至財務自由。她稱，最初在2000年開始聽市場消息炒細價股，通常持股數天，甚至即日沽貨，但始終認為短炒細價股太被動，故決定放棄。而隨着香港交易所（00388）在2006年引入牛熊證，她開始投資牛熊證及窩輪，惟當中有賺有蝕，令身家大上大落，更曾輸掉200萬元。她認為，個股及高槓桿的投資同樣由大戶操控，散戶毫無優勢。



在機緣巧合下，Lenna接觸到期指，發現投資期指着重技術運用，機制公道及透明。她續指，雖然玩期指的按金較輪證為貴，但「世界上嘅嘢就係咁，唔會兩全其美」。而縱使朋友及家人勸她不要投資期指，只需乖乖在家中做少奶奶，但她對期指深感興趣，加上「咩都要試」的性格，故於2007年正式投入期指世界。



她認為，學習期指過程有趣，當年報讀多個課程，學費由數千至十幾萬元，其中更有馬來西亞老師來港教學，單是一門技術，收費已達28,000元。「旁人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」，她稱，「真係投放咗大量金錢上期指課程，但其實同其他人上興趣班一樣，人哋對插花有興趣，自己則對投資期指有興趣。」



經過8年學習生涯，以及多年實戰經驗，Lenna制訂出一套適合自己性格的投資方程式，且贏面頗高。現時她每天在港股夜期收市後花近兩小時做功課，畫出線圖，作技術分析，為之後一天作準備。在每天早上八時四十五分，則為開市作準備，她開市期間不會收聽財經消息，只會聽音樂，甚至最愛聽靈異故事，只靠感覺及切合自己一套的方程式來投資，每月最少能賺40萬元。



她自信地稱，自己是一個操盤員，深信投資方法及技術只是其次，最重要的是心態，要明白投資有賺總有蝕，而且一定要有紀律，作為炒即日市的投資者，要設定離場的價位及點數，否則只會被市場牽着走。



對於現時港股走勢，她料仍有上升空間，但恒指始終接近歷史高位，沽貨壓力會愈來愈大，預料短期走勢會呈大漲小回的格局。



Lenna兩名兒子小時候被確診患有罕見疾病，雖然外出時要用輪椅，但在家中可自行走動，更不時與親友去旅行，甚至連游泳亦難不倒他們。



現年24歲的長子於中文大學畢業，主修信息工程學，近日開始修讀心理學；至於次子則修讀社工系，希望將來可幫助更多人。與此同時，長子正研究一個手機應用程式（App），與紓緩情緒有關，更會引入人工智能（AI）技術，希望透過程式分析情緒病患者的心理狀況，從而得到治療。



事實上，香港人壓力甚大，來自工作或家庭的負面情緒不斷累積，在這幾年間確診患有情緒病的患者明顯增加。對於早已達到財務自由的Lenna來說，健康快樂較金錢更重要，她希望未來能繼續身體力行，做社會服務，協助有需要的家庭，以過來人身份分享經驗及勉勵家長。



Lenna投資期指獲利甚豐，不過原來她從小已深信投資磚頭最穩陣，現持有數個物業收租。她表示，人始終要有瓦遮頭，假如當年結婚未置業，仍租樓住的話，在照顧兩名兒子的同時，或要擔心會否被業主趕走，這樣一家人便會多一個煩惱。



幸而她早年已上車，並以樓換樓方式搬到大單位，一家現時居於九龍塘畢架山峰，另於同區有三個物業。她稱，現時樓價確太貴，回想當年，她在1997年斥約930萬元買入同區又一居地下連花園單位，屬高位入市個案，其後單位在2003年大跌至300多萬元，見隔籬單位放盤，便立即再買入，並打通為相連戶。



「諗番九七年時，其他人不斷笑我買貴樓，到2003年又話會跌死你呀，仲買！」惟她並無理會，覺得有需要便買，有危便有機，只要是抗跌能力較高的優質物業便好。現時她持有的物業保守估計市值逾億元。

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