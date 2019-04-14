新盤UPDATES：過去兩天各區均錄成交

新盤市場持續活躍，周末兩天各區均錄成交，當中不乏逾千萬元的大額買賣。另外，亦再有豪宅推出單位標售。



●傲瀧特色戶賣近4000萬

新世界發展(00017)旗下清水灣低密度豪宅傲瀧今日(4月14日)沽出9座G樓D花園特色戶，屬四房雙套間隔，實用面積1,700方呎，花園面積424方呎，成交價達3,931萬元，實用呎價23,124元。該盤開售至今沽出600伙，佔全盤近9成，連同車位銷售，共套現逾163億元。



同系北角柏蔚山亦沽出3座22樓D室一房戶，實用面積548方呎，成交價1,607.8萬元，呎價29,339元。據悉，買家選擇新增的全方位720付款計劃，並可選擇提前入住優惠。項目累售517伙，佔可售單位逾8成半，套現逾122億元。上述兩盤單日套現逾5,500萬元。



●深水灣徑8號加推標準戶 周四標售

南豐集團及豐資源發展的壽臣山深水灣徑8號，推出第1座6樓B單位，於本周四(4月18日)標售，該單位實用面積3,641方呎，露台面積220方呎。



招標文件顯示，投票者入標時需連同800萬元本票，而每月管埋費40,020元，即每方呎約11元。



●滿名山逾2400萬沽

嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山沽出名庭第1座1樓A室，實用面積1,387方呎，花園面積50方呎，成交價2,448.76萬元，實用呎價17,655元。

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