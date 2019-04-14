深度解構：半導體難撐AI落後　南韓乏動力陷日式迷失

南韓經濟自韓戰後迅速崛起，現為亞洲第四大經濟體，年人均收入直逼3萬美元，被譽漢江奇迹，韓流亦橫掃全球，風頭一時無兩。但顧問公司AlixPartners警告，南韓缺乏新增長動力，經濟未能打破長期低增長困局，有陷入類似日本的「迷失十年」之虞。



南韓經濟是出口主導，過去數十年的成功方程式，出口一度佔南韓國內生產總值（GDP）超過55%，目前比率仍達四成。然而，近年貿易保護主義席捲全球，一旦環球經濟再出現衰退，南韓所受衝擊將會很大。



與此同時，南韓製造業近年競爭力每況愈下，特別是受到中國的威脅。以造船業為例，研究機構Clarkson Research指出，南韓在全球造船業的佔有率過去十年由35%降至24%，中國的比率則增長近倍。重工業走下坡，令曾是全國增長最快和繁榮的釜山自2016年起人口出現下降。



Mirae資產管理策略員Peter Kim指出，出口方面，南韓的最大客戶中國已變為競爭對手，現在只有半導體可以撐住。據現代研究所指出，半導體佔南韓出口比率，由2016年12%至升至兩成。不過，中國亦正積極發展本身的半導體產業，並得到政府全力支持。



現時半導體業務佔南韓最大私人僱主三星電子約三分之二收入，公司近千億元資本開支中，大部分投入半導體業務，以維持領先地位。三星收入相當於全國每年經濟產值和股市市值15%，半導體業務成敗對南韓未來前景起關鍵作用。



AlixPartners董事總經理Yung Chung指出，南韓半導體業興旺造成經濟增長的錯覺，製造業如造船和汽車生產，飽受低生產力、高工資和產能過剩的影響。另一方面，南韓在新產業包括人工智能（AI）、電動車、機械人及生化醫藥方面發展落後其他國家。



他認為，南韓汽車業的工會和管理層需攜手作出重大改變，以解決部分層面欠缺競爭力的問題。他亦擔心殭屍企業尤其是造船業在政府補貼下繼續生存，對經濟的影響愈滾愈大。



評級機構穆迪亦指，南韓的GDP增長潛力將漸漸向下，接近日本的水平。該機構又指，日韓兩國現時愈來愈多長者投入勞動市場，暫時紓緩了人口老化的影響，但有關負面影響於2030年之後便愈益明顯。此外，新科技對生產力增長和經濟潛力作用有限，主要是勞動市場缺彈性。



長遠而言，人口老化或是南韓經濟最大挑戰，歷屆政府皆未能解決。根據估算，到2060年，65歲以上佔整體人口比率，將由現時約13%，跳升至超過40%，期內介乎15至65歲的就業人口，由2016年高峰的73%跌至50%。



渣打駐首爾研究主管Park Chong-hoon認為，南韓難免重蹈日本舊路，最重要是如何減輕日本化影響和延後日本化的時間。



國際貨幣基金組織（IMF）經濟師Edda Zoli承認日韓存共通點，特別是人口老化，但認為日本「迷失年代」由外來震盪觸發，且南韓有多項政策應對，該國是發達國家中財政最穩健之一，有充足財政政策空間支持就業和產品市場改革。



●兩韓經濟懸殊朝鮮僅1/20

北韓是全球最封閉的國家，雖然當地近年推行經濟改革，但外界一直難以準確量度其經濟表現。據南韓央行粗略估計，北韓2017年國內生產總值（GDP）收縮3.5%，而北韓人均GDP約1300美元，僅及南韓不足二十分之一，亦較實行共產主義的越南低一半。



北韓官方披露經濟數據一直很少，視為該方面權威機構南韓央行，乃據南韓政府部門和間諜機構提供的資料、衞星圖像分析、脫北者口供，以及北韓領導人公開言論和媒體報道分析。



至於美國政府2017年報告指，2005至2015年期間，軍事開支佔北韓GDP介乎13至23%，遠高過南韓期內的2.6%。



南韓央行的北韓研究團隊主管Cho Tae-hyoung表示，北韓2018年經濟數字要到今年中才出爐，不過因為國際制裁導致對中國出口暴跌九成，經濟表現難寄厚望。他不同意首都平壤的變化顯示出當地取得溫和經濟發展，尤其是農村地區，又相信服務業對北韓經濟愈益重要。



可以肯定南北韓現時的經濟差距，估計較東西德1989年柏林圍牆倒下時還要大。據南韓國會2015年報告指，假設南北韓於2026年和平合併，南韓需提供2.6萬億美元援助，相當於2019年財政預算的九倍，以令北韓GDP提升至南韓的三分之二水平。



不過，高盛認為，兩韓統一後若北韓潛力得以發揮，當地以美元計GDP將超越法國和德國，甚至日本。



●去年推新規定 防工時過長

南韓人口急速老化，總統文在寅把原因歸咎於當地工時過長，影響生育率。為改善工作與生活之間平衡，當地去年通過新法案，人數超過300人的公營機構及私人企業，每周最高工時由68小時降至52小時（標準工時為40小時，加班最多12小時），小型企業則要於2022年前遵守新規定。



據經合組織（OECD）數字顯示，南韓打工仔2017年工時達2,024小時，在35國成員中，僅次於墨西哥，比鄰國日本平均每周多6小時。工時過長拖低勞動生產力，南韓2016年每小時人均國內生產總值（GDP）只有33美元，低過日本的41.5美元，亦分別遠低於法國及美國的60美元及63美元。



南韓長時期工作除遏抑生育率外，亦帶來連串社會問題，如壓力太大造成當地自殺率高企，並增加發生工傷意外的機會。



南韓企業去年開始執行新規例，LG電子要求工時達40小時的員工周五提早放工；Woori Bank透過電腦程式，電腦開着八小時後自動關閉，員工要求延長時間需額外申請。有外匯交易員指出，由於早段市況淡靜，現時早上八時至八時半才開工，較一年前遲整整一小時，交易員亦鼓勵放一小時午飯時間。



Shinhan Investment高級市場分析員Choi Yoo-june指出，雖然研究顯示，更人性化的工時有助提升生產力，但副作用亦無可避免，企業以自動化服務取代低薪職位，打擊政府推動就業的目標。

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