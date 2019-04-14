財經評論：「有生之年」難加息　潛藏危機更明顯

自從2008年發生了百年一遇的金融海嘯後，不少知名官員或投資大師，都曾以「有生之年」來形容往後的極端市況。最近就有美國白宮首席經濟顧問庫德洛大膽直言，或許「有生之年」也不會見到聯儲局加息。這不禁令人回想起「日式危機」，更可怕的是禍延全球。



其實，庫德洛的預言絕非即興的泛泛之談。在2014年，聯儲局前主席伯南克亦曾稱，相信「有生之年」聯邦基金利率可能無法回升至4厘的長期平均水平，同時預期加息速度會遠遠慢於所有人的想像。目前回看預測正確。惟正因如此，投資者更要警惕，若果連唯一能漸進加息的主要央行都投降，其他央行減息機會更大，漸漸地恐怕只會踏上日本「迷失經濟」的舊路，即低失業率、低通脹、低經濟增長「三低」並存，而且只有幾個解釋：一是大企業壟斷加劇，壓低了打工仔議價能力；二是生產率遠遜預期；三是企業礙於政府和輿論壓力，不敢狠手裁員。



過往不少華爾街資深人士也曾以「有生之年」為喻，例如「商品大王」羅傑斯及「鱷王」達利奧提過，下次金融危機將是「有生之年」最痛苦，並預計未來數年內發生，原因之一就是央行難以加息，伴隨着全球債務已屆不可持續，一旦爆煲，救市招數欠奉。



事實上，2008年金融海嘯至今，全球經濟得以喘息，全賴債務推動，極低息使人人願意借錢，炒起了資產價格。據近期統計指出，全球債務已升至近244萬億美元，為經濟總量的3.18倍以上，可惜經濟增長顯著放緩，即推動經濟增長所耗的債務成本正不斷攀升，顯然是無以為繼。以香港為例，金管局去年報告顯示，香港家庭負債佔本地生產總值比率再創新高，由2017年底的70.3%，升至去年6月底的71.2%，預示着一旦市場逆轉，很難抵受衝擊。



隨着債務攀升令資金四處流竄，股市升跌也變得撲朔迷離，例如去年2月及年底突然冧市，今年則愈升愈有，箇中原因至今未能圓滿解釋，連上世紀為市場引入技術分析的華爾街殿堂級大師近日也承認，過去十年最大的變化是圖表不再具備測市作用，或與電腦程式交易自動化和「被動投資」盛行有關。



作為投資者，必須時刻警醒「溫水煮蛙」，正因全球央行不容許經濟及金融市場再發生2008年般悲劇，只能想盡辦法將危機延後，惟近期漸見技窮。若「有生之年」聯儲局真的不能加息，是好是壞？或許日本已給了答案。

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