死硬派大淡友：美股今年料瀉30%　未來12年零回報

外國傳媒報道，著名「死硬派大淡友」、獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授成功轉型做基金經理的John Hussman再次警告，不要以為美股接近創新高，一旦破頂就晴空萬里，結局恐怕反是大冧市！



他指出，投資者過度自信是邁向死亡，由於股市的估值已十分不便宜，料在今年底會暴瀉30%。惟大跌30%不是噩夢完結，最終恐是狂瀉65%左右，以返回合理值。他又警告，標指在未來12年的平均回報將是「零」。他曾預言，標指要跌到1,192點，整體估值才合理。



他持的理據來是其自研的指標。這是根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」，再加上當時經濟增長表現，得出經調整後的美股市盈率。該指標現時顯示，美股昂貴程度再次撲向歷史新高，即相當於1930年代「大蕭條」及2000年科網爆泡，預計「血洗」在所難免。(本文附圖)



儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，如此巨大的跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉60%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/