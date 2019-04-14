港股一年回購逾四千次　憧憬加碼提速撐大市

美股道指上周五漲逾二百點，港股美國預託證券（ADR）跟隨上漲124點，恒生指數重越30,000點關。滙豐環球研究發表報告指出，2018年至今年3月底為止，約有11%香港上市公司進行股份回購，涉及金額逾490億元，該行預期未來公司回購股份會加速，並為大市帶來支持。



該行指出，香港上市公司過去12個月合共回購股份4,169次，遠超600次的十年平均水平，主要集中大型股、地產股、非必需消費股及科技股。股份回購活動進入高峰是股市見底的可靠指標，背後反映公司管理層對行業前景有信心，同時覺得自己較投資者更了解公司的公允價值與增長潛力。



儘管截至上周五為止，恒指年初至今已經累漲15.72%，惟該行指出，港股上市公司今、明兩年依然有望實現穩健的盈利增長，現時估值不昂貴，因此即使目前回購總額依然處於高水平，上市公司仍有條件加碼回購股份。該行又稱，股份回購落後企業盈利改善6個月、市盈率提升12個月，企業加碼回購股份將支撐大市。



中投傲揚基金經理溫鋼城亦表示，上市公司回購股份有望加速，並有機會支撐大市，原因是現時流動性充裕，融資難度亦下降，而且內地企業近年愈來愈願意回購股份，回饋股東的意識有所增強。雖然回購股份與否決定權在管理層，但指標之一是公司市盈率相比高位時有較大折讓，預期以內需為主的工業股、科技股、醫藥股將來回購股份的機會較大，但車企礙於要加碼研發電動車，機會相對較低。



他又直言，即使撇除企業回購股份的利好因素，港股表現都會亮麗，因為近期出爐的中國經濟數據理想，中央繼續刺激經濟，企業盈利有機會改善。現時恒指市盈率僅11.7倍，依然略低於平均值。再者，英國脫歐限期獲押後、中美始終會達成貿易協議，因此如果中國首季經濟增長理想，恒指可望上試30,500點，看好5G、內房及豬肉股。公用股和高息股雖好，但爆發力略嫌不足。



不過，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，回購股份不會改善一家公司的賺錢能力，對股價只能帶來短暫刺激，效用亦會遞減，而且亦要看公司本身的財力，「如果你錢唔多又成身債，點樣回購呢？除此之外，都要睇市場對間公司興趣有幾大，畀着啲公司股價長期低沉，回購完都無人吼，回購嚟有乜用？」



他續指，港股進一步向上要看成交能否進一步增加，以及A股會否再上。騰訊控股（00700）、香港交易所（00388）及友邦保險（01299）估值已不便宜，落後的內銀股亦暫無「開車」迹象，港股周五開始長假期又會令成交減弱，預期本周恒指只會在29,500至30,200點之間徘徊。



耀才證券研究部總監植耀輝則表示，盈利有望改善及估值低廉是企業回購股份的前提，不排除再有回購活動，但對股價的刺激作用不能一概而論。儘管如此，觀乎內地經濟數據理想，他對港股短期走勢審慎樂觀，恒指漲至30,500點的機會大。



上周五港股ADR普遍做好，滙豐控股（00005）收報67.51元，較上周五香港收市價高0.61元；港交所收報278.66元，高2.06元；騰訊收報393.64元，低0.16元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/