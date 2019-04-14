【生意難撈】嚴打啤殼創板IPO減少　新批中小保薦人驟降

本地中小型保薦人數目數年前顯著增加，惟近期新成立的中小型保薦人已轉趨淡靜。根據香港證監會數據顯示，年初至今只有四家機構獲該會發保薦人牌照，撇除三家具內地背景，只有一家是中小型保薦人。



分析認為，雖然今年首季香港新股集資額全球排名第二位，但監管機構嚴打啤殼，創業板上市公司數目大減，本地中小型保薦人生意難撈，自立門戶的誘因大減，個別甚至或因生意不理想會結束業務。相反，有中資券商背景的保薦人會愈來愈多。



2015至2016年期間，市場出現多家本地中小型保薦人，單是2015年獲證監會發牌的中小型保薦人已近十家。當時正值內地對外資投資高峰期，內地資金對香港上市公司的上市地位有需求，加上開設保薦人公司門檻不高，最低實繳資本只需1000萬元，造就大量本地中小型行成立。去年獲發牌的保薦人達14家，當中不乏中小型保薦人。



不過，2019年至今只有四家機構獲發保薦人牌照，包括方正證券融資、越秀融資、絲路國際資本及竤信國際。現時持牌的保薦人總數有114家，較去年底僅微增3.6%。



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，未來中小型保薦人新成立數目肯定會放緩，原因是新股市場淡靜，部分新股要延期，令到成本增加，而且開設保薦人公司的租金及人工不菲。此外，監管機構嚴打啤殼、借殼上市等亦是原因之一，「現時的確是少咗公司願意在創業板上市！」與此同時，證監會發牌部很忙，正常要六個月才能批出保薦人牌照。



有投行界人士直言，現時創業板上市已變質，「原本創業板是給中小型企業機會上市，但現時就好似洪水猛獸般，要趕盡殺絕，創業板已再無集資功能！」



除創業板集資難之外，即使主板上市亦較以前困難，因為香港交易所（00388）去年收緊上市門檻，將主板上市時的最低市值由2億元，增加至5億元，最低公眾持股價值由5,000萬元，增加至1.25億元。「莫講話小型行，就連中資投行都覺得難！」



他又稱，近年上市公司重組的監管及合規要求提高，加上市況波動令散戶對新股市場興趣下降，中小型保薦人生意亦受影響。「細行如果無分銷網絡，生意更差！」再者，近年證監會審批牌照很嚴格，遇到要轉換大股東或者是民企背景等，都要查根究底。



他續表示，種種原因下，本地保薦人自立門戶的誘因大減，甚至個別或因生意不好會結業。「保薦人的主要人員有其市場價值，如果無生意，沒有必要再開檔，可以去打番工，中資保薦人搶住要人！」



投資者學會主席譚紹興說：「以前啤殼有價，本地細行唔憂無生意，但嚴打啤殼之後，少咗好多生意，而且養殼成本昂貴，加上現時在市場上肯借錢按殼的水喉愈嚟愈少！」新成立的細行雖然少，但不會絕迹，因為中資保薦人生意「做唔切」，可能要尋找本地行合作。



他同意未來中資保薦人只會愈來愈多，因內地企業上市仍多，一定要找有中資背景的保薦人。「以前中資行可能專做大型新股，但現時會大小通吃，又或由以往做聯席保薦人變成獨家保薦人。」證監會早前曾表示，內地公司已佔本地保薦人業務達七成。

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