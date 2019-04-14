按揭戰蔓延綠置居　銀行駐點搶客鬥回贈

綠置居麗翠苑在三月底進行揀樓程序，旋即令按揭戰由居屋擴展至綠置居市場，銀行更需要將兵源分散，藉此同時應付兩條戰線。大型銀行及按揭代理職員近日聚集在觀塘揀樓中心，提供媲美居屋按揭的優惠搶客，包括高額現金回贈等，當中以中國銀行(香港)(02388)態度較進取。



香港房屋委員會推出的長沙灣麗翠苑提供2,545個單位，以市價四二折出售，單位售價介乎93萬至306萬元，而且均可敍做九成半按揭，並有政府擔保，成為銀行必爭的低風險貸款市場。



據東網記者實地視察，中銀香港、滙豐銀行及恒生銀行（00011）均於觀塘建生廣場的揀樓中心門外部署按揭部職員，待準買家步出中心，旋即上前推銷按揭計劃，中銀香港及恒生更於建生廣場內，各自租借場地設立臨時按揭中心，供準買家申請按揭。



據了解，各大銀行為綠置居提供的按揭條款看齊新居屋申請，實際按揭利率為2.375厘，現金回贈介乎貸款額的2.08至2.1%，並且額外提供2,000至2,300元現金回贈及家居保險等。中銀香港發言人回覆本報查詢表示，該行給予綠置居買家的現金回贈為貸款額2.1%加2,000元，客戶於六月底前申請可獲額外500元現金禮券。



市民敍做綠置居按揭與私人物業有不少相異之處。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，綠置居按揭貸款的還款期可長達25年，而且最多能借九成半，但僅能選擇最優惠利率（P）掛鈎按揭計劃。



她又提醒，綠置居貸款轉按及加按設有限制，須先獲得房屋署同意方可進行，建議買家即使手頭資金充裕，敍做按揭時宜「借到盡」，並將多出的資金存入銀行贈送的高息存款戶口，使資金運用更加靈活。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳則表示，銀行審批綠置居貸款會較為寬鬆，但仍有機會查閱申請人的信貸紀錄，借款人應作自我測試，每月還款佔入息比例低於四成或以下，在理財而言屬於較為理想的供款比例。



該公司數據顯示，今年首季包括居屋、夾屋及租者置其屋的資助房屋按揭登記宗數，按年跌近三成至1,979宗，期內恒生續以33%的市場佔有率稱冠，滙豐及中銀香港則緊隨其後。

事實上，今年來按揭市場競爭激烈，銀行亦擬增兵近戰。消息透露，中銀香港計劃增設分行網絡的按揭中心，由現時只有7間，目標增至看齊擁有11間按揭中心的滙豐，意味最少增設4間，以每間平均兩名按揭職員計，計劃增兵約10人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/