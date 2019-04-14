【專訪】英恒科技年預6%開支研發技術

汽車電子解決方案供應商英恒科技（01760）主席兼聯席行政總裁陸穎鳴接受東網訪問時表示，對公司而言研發非常重要，預計每年研發開支佔收入5至6%。



聯席行政總裁陳長藝補充說，公司是一家輕資產公司，專注開發技術，提供用於新能源、車身控制、安全等關鍵汽車電子部件解決方案，有關方案是以工程研發結合半導體零件，而非開廠製造產品，生產所需零件將由客戶負責。



首席財務官黃晞華表示，去年公司為客戶提供的解決方案為180個，按年增加22個。現時研發部門員工有415人，佔整體員工約65%，未來會繼續增聘人手。



去年公司在北京、長春、武漢及杭州開設研發中心。陸穎鳴透露，已開展南京研發擴建項目，並計劃今年在上海、廣州、成都、武漢及重慶進一步擴充研發設備。



陳長藝預期，汽車行業日後有可能發展至無人駕駛，當中牽涉高級輔助駕駛（ADAS）技術，而公司已在2015年開始投入ADAS研發，包括雷達、智能鏡頭等，並將在該領域加大研發投入，希望未來有關技術大規模發展時，公司能把握相關機遇。

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