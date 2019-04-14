沈振盈：利好因素已充分反映

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，上周在清明節假期後歸來，市況略作回吐，這是正常的走勢，始終恒指30,300點是技術性大位，出現回吐壓力是正常的。上周的回吐幅度不算太大，繼續營造出大漲小回的走勢。



然而，此狀況能維持多久？無人能知。但筆者只知道，利好的因素已消化得七七八八，但利淡的因素卻完全沒有作出任何反映。



近期的報道顯示，中美貿易談判到了一些樽頸位，特朗普又開始擺出高姿態施壓，既出言論威脅向歐盟徵關稅，又話中美冇協議的話，即刻對華提升一倍的關稅。其言行反映出，談判開始遇到關卡，危機升溫。



過去兩周一直指出，踏入「戊辰」月將會出現頗大幅的波動。故此，無論好友定淡友，都應該要縮減注碼，以控制風險。



本周每日的股市走勢預測：

周一(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，高開受壓，反覆上落。



周二(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢偏弱。



周三(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，反覆偏好。



周四(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，走勢偏強。



周五(丙戌日)：假期。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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