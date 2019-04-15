東方日報B1：大屋苑間房分租成風　名城百單位改裝

香港樓價愈升愈癲，租金升勢亦不遑多讓，市場上額外間房分租更趨熾熱，由以往只出現在單幢樓或唐樓，蔓延至多個大型屋苑。消息人士指，樓齡較新的大圍名城，現時至少有100個單位出現同類租盤，屯門細價屋苑亦有間房出租，租值較改裝前高逾1倍，回報率逾5.4厘。



出現間房熱潮的名城，屋苑原則間隔全屬三房或以上大單位為主。代理稱，該屋苑鄰近港鐵大圍站，加上位置在多家鐵路沿線大學中間，每年暑假前夕，內地學生租樓需求強勁。他透露，自早前傳出該項目有單位改作多個房間出租後，不少業主及投資者爭相倣效，以增加租值及回報率。



他又稱，以該屋苑實用面積785方呎單位為例，原則三房連套房間隔，市值月租約2.8萬元。分間後，大廳可多間兩個房間，同時設有窗戶，令租值更高。當中面積約60方呎的房間，月租約6,000元。而面積最大套房，連獨立廁所，面積逾90方呎，月租達1萬元，呎租逾100元。若5個房間全數租出，估計月租可合共近4萬元，租值升逾40%，回報率亦由2.4厘升至3.4厘。



事實上，近月就連屯門傳統大型屋苑，都開始出現同類情況。記者直擊該盤一個實用面積419方呎兩房單位，現時已經分間為5個房間。



單位除了保留兩個原則「梗房」外，大廳亦分間兩個房間，現已租出其中一間，而原先廚房亦改作一個房間。房間面積約40至60方呎，當中40多方呎的「無窗」房間，月租叫價3,900元，至於最大房間開價5,000元，呎租約83元。



該批房間都提供雪櫃、電視、冷氣、床及工作枱等基本家電，但需共用廁所及浴室。據了解，若所有房間同時租出，料月租收入達2.26萬元，然而，同類單位市值月租僅約1.1萬元。



至於新界北區的粉嶺，市場人士表示，區內上車屋苑粉嶺名都，亦至少有3個同類間房出租單位。包括有4座低層實用面積399方呎單位，原則兩房改間三房，去年中以月租5,200至6,200元租出，總月租收入1.69萬元，較現時單位市值月租1.25萬元高出約35%，若以該類單位目前樓價計，回報達3.8厘。而同區碧湖花園實用面積400方呎單位，業主亦將客飯廳轉為房間，連同原則兩個房間，3個房間每個月租約5,000元，總租金收入約1.5萬元。



此外，市區藍籌屋苑黃埔花園亦有同類盤源，一個實用面積逾900方呎大單位，分間6個房間出租，去年曾於網上放租，當時總月租達4.78萬元，以目前樓價計，回報達3.4厘，若以中價樓而言，亦屬理想。

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