古勝：成交縮減　港股抖氣

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，近期中美貿易談判未見太大動靜，反而中國近期公布的經濟數據普遍優於預期，但其實都唔知係好事定壞事，皆因持續復甦升會降低中央放水的力度。繼3月消費物價指數升到上2.3%後，上周五公布的3月份出口按年增長21.3%，遠高於預期的升6.3%。



港股上周挑戰30,200點阻力不果，周五升70點報29,909點，但其實係靠隻騰訊(00700)收市前U盤時段嘜高所致。恒指全星期累跌26點，加上騰訊周中衝過上400元關後就已經腳仔軟，主板成交縮到落897億元，睇怕與本周有復活節長假期，市場轉趨觀望有關。



事實上，中美貿易戰一日未解決，投資市場始終存在着一個不明朗因素，起碼保守型投資者就唔會好放心咁入場，所以即使市場「水頭充足」，利好港股中線再上，但亦唔代表港股喺升浪途中唔使抖氣，所以落場唔係唔得，不過就要嚴控注碼囉！



板塊方面，汽車股本來彈得好哋哋，但中汽協公布內地3月份乘用車銷量按年下降6.9%，加上大行花旗認為汽車股已反映行業改善因素。此外，吉利汽車(00175)周五市前又錄得大手上板，股價高開低走，最後跌4%成表現最差藍籌，拖累板塊氣氛，長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)及東風(00489)跌幅介乎2至3.4%不等，有貨者都係時候定好個止蝕/止賺位。



另外，內地豬價3月終止連跌25個月之勢，吸引資金押注豬肉股。周五萬洲國際(00288)進帳3.8%、中糧肉食(01610)升6.1%、惠生國際(01340)升5.6%以及雨潤食品(01068)漲3.4%，板塊鑊氣轉濃。以萬洲為例，今轉資金炒上主要憧憬內地生豬及母豬數量減少，在供需關係發生變化下，或導致今明兩年內地豬肉價格反覆向上。



此外，在中美貿易關係有望好轉下，估計內地將進口更多美國豬肉產品，並間接推動美國豬肉價格，同樣利好其美國業務發展前景，難怪股價有氣有力。走勢上，該股股價自年初開始拾級而上，且50天線從未失守，上周五跌至20天線已見承接，走勢偏好，值得逢低吸納，目標價睇10元，跌穿8.5元止蝕。



值得一提的是，雖然家陣先係4月中，但由於本周五及下周一都係假期，而「五窮月」頭一日又係紅日，不排除部分資金選擇先行鎖定利潤。從恒指日線圖睇，雖然恒指上周五險守10天線29,826點，但短期始終有回氣迹象，如果以早前上升通道底部作支持位的話，後市跌番落兩萬九點都唔係無可能，所以權重股都係暫時避一避。

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