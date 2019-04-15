黃國英：北上參與中資股升浪

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，急速調整之後，能夠迅速回升逼近高位，動力應該更強。何況這段升浪由中國數據所推動，可望有更多中資股參與，不用擔心騰訊(00700)再次孤掌難鳴。自己上周四開始轉保守，看來難免要落後，可見要長期跑贏大市是如何困難。



保持一個核心持倉，是比較穩妥的打法，假如今次大舉撤退，要掉頭再追入更加困難。現時雖然蝕章，不過要修補錯誤代價並不算太高。



至於說去年底市況最差的日子，堅持似乎是相當不智，但周邊當時清倉的朋友，幾乎全部都錯過今年的升浪，最可惜是沽清房託基金及物業管理股，他們都已經提不起興趣去追。以目前形勢來看，如果沒有來一次大爆破的話，應該會從此戒賭。反而自己肯捱打，夠膽輸於是才會夠膽贏。



近期作戰的主要感受，是港股選擇不夠多，需要加大在A股的投入。港股來來去去主打九零一陣式，高息股加騰訊，中小型股就獨沽一味物業管理。



大型半新股尚未成氣候，生物科技股技術含量就太高，而過去一年上市的中小型半新股部分看來會有前途，但市值只得幾十億元，商業模式又不是物管股般簡單易明。既花工夫，又不會買得大，頂多當一兩件伴碟而已。所以要參與中資股今次的升浪，消費板塊的大型A股是不可或缺，交易效率實在不是港股可比，應該要好好善用互聯互通機制。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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