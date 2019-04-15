【名家筆陣】賴錦權：新稅法提升離岸企業質素

港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師賴錦權在東方產經專欄「名家筆陣」表示，離岸公司是很多香港企業架構圖常用的公司，購買空殼公司也是普遍的商業活動，但是近年在歐盟壓力下，這些離岸國家實施了新稅法，需要公司證明並非空殼公司，否則便需要納稅，令到這類傳統避稅天堂，可能將會名存實亡。



在香港開銀行戶口需要提供很多共同匯報標準(CRS)的資料，目的是披露開戶者稅務居民的所在地。由今年開始，一些離岸國家例如英屬處女島(BVI)及開曼群島(Cayman Islands)都立了新稅法，對相關離岸公司需要有經濟實質(Economic substance)要求。



從稅務方面來看，假設一間離岸公司在香港是有營業場所，並持有香港商業登記證，即使是海外成立的公司也有香港稅務居民身份，需要繳交香港利得稅，若公司總部設於美國，全球的生意都需要向美國繳稅。



不少國家都有反避稅的法例，國家之間亦有轉移協議，防止公司將盈利由高稅率國家轉移至低稅率國家，因此近年逃稅愈來愈困難。據新稅法，假設在任何國家毋須繳納稅款，並且無法提供納稅證明，公司就需要於當地設立辦公室並進行生意業務活動，聘請員工及有足夠的營業額等。



還記得2015年巴拿馬文件之逃稅醜聞，文件披露了很多國家領袖及知名人士使用離岸公司來逃稅(並非合理、合法避稅)，全球化的商業模式使超級富豪想盡方法尋找隱藏自己財富的地方，就證明這類空殼公司給人一種逃稅的感覺。



事實上，很多香港銀行都不接受離岸公司開戶。為了轉移資產，有部分公司使用關聯交易，如一個商人持有業務，為了避稅開設一間離岸公司，然後在香港開戶並且對該離岸公司支付費用，例如管理顧問費等，錢就可以流入香港。



香港有過半數上市公司的註冊地都是在開曼群島，由於上市公司本身有實質業務，在香港及其他有相關業務國家也需要繳納稅款，因此新稅法對上市公司影響不大。



簡單來說，新稅法目的是提升離岸公司的企業管治質素，提高公司透明度，保障小股東及社會大眾利益，也更有效地打擊逃稅及洗黑錢活動。



雖然離岸公司可能不再是避稅天堂，但一些稅項例如股權轉讓之印花稅仍然可以節省，加上無需要公開披露董事及股東的身份，所以離岸公司在企業營運上仍然有重要的商業價值。

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