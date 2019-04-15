中環Hot Talk：見工會客揀座位有學問

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人大健在東方產經專欄「名家筆陣」中表示，最近有行家在社交網站上分享招聘過程中對應徵者的一些觀察和意見，其中一條提到不少應徵者走入會議室後愛坐在背對會議室門口的位置。發文的朋友和不少留言都認為背對門口不太禮貌，建議求職者還是坐面向門口的位置。這一下我擔心了，因為我自從知道要小心選擇位置以來，都選擇坐在背對門口的位置，怪不得常常見工失敗。



其實無論見工，還是出外見客，甚至公司內部會議，也不論會議房間大小，幾乎每日都會面對選擇座位的難題。在這個問題上，我自己的用法是先分清主場還是作客，今次先分享作客時選擇座位的考慮。



走入房間，我通常留意幾件事，包括是長桌還是方或圓桌，再來是有沒有在某一面牆掛了公司標誌或重要相片，最後是否那種無遮無掩的玻璃房。



作客身份不要坐「主席位」自然是常識，若果房內有公司標誌或一張長枱則很容易分辨哪個是主席位。若果主席位不明顯，我一般會選擇背對房門的位置，尤其是玻璃房，考慮是讓主人家可以看到房外情況或誰人進來。有人覺得主人家入房時先看到你的後尾枕不太禮貌，但我認為讓主人家能掌握情況更重要。

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