盧志威：保持倉位　靜觀其變

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，上周五收市之後，中國人民銀行發布的3月份金融數據顯示，信貸、M2和社會融資等數據都超乎預期，其中社會融資規模為28,600億元人民幣，預期只是18,500億元；3月人民幣貸款增加1.69萬億元，預期為1.25萬億元；M2按年增長8.6%，增速比上月高0.6個百分點。



既然融資額大增，下個問題是錢到哪裏去？從數據上看，以住戶部門短期貸款增速最快，而當中佔有最大份額是消費貸款，一直都有指消費貸款只是名目，實質資金已進入股市和房地產。



從技術走勢上，亦確認這個觀點，過去3月資產市場快速反彈，必然有融資擴張配合，否則不會升得那麼快，所以在見到數據後，市場十分興奮，無論是A股和港股，相信周一都會高開。



不過，周五同時亦有壞消息，就是MSCI宣布從6月1日延遲至11月26日，再把MSCI全中國指數轉換為MSCI中國全股票指數，給予市場更多時間準備。由於外資流入是推升A股一大重要因素，不知是否春江鴨先行得到消息，白酒股早兩個交易日已經先行調整，相信是有外資淨流出，如果周一指數高開，外資有機會進行趁好消息出貨。



股市難玩之處，在於未必緊跟經濟數據，而是超前反映，正如之前差勁的經濟數據，反而帶動資產市場回升，好的經濟數據，亦不保證股市必升。人行放水，當然是利好消息，但是放短錢去支持再融資，跟放水去作長線投資乃兩回事，所以不應該過分興奮，在高位才大幅加注。



最理想的做法，是維持注碼，靜觀其變，因為好淡消息交錯，除了做好牛市的準備外，股市也有可能進入上落市，直至MSCI真正把A股納入指數，外資才會有第二輪大舉入場。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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