證券界指壹傳媒流血不止　套現無補於事

虧損連年的壹傳媒，其大股東黎智英又再賣資產！台灣傳媒報道，黎智英於今年三月，將其持有的台北市內湖區壹同樂動畫工作室所處的辦公大樓售予敏恩國際，台媒推算扣除車位後，代價僅約8億新台幣（約2億港元）。即短短約四個月，壹傳媒及黎智英四度出售台灣資產套現。市場估計，出售之急顯示其有意先收縮台灣業務。



事實上，黎智英及壹傳媒的台灣資產已經「賣得就賣」，而且賣得頗急。資料顯示，黎智英三月底時，已將他持有的內湖區新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全幢，售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。



據中國電器的公布，該物業代價為14.5億元新台幣（約3.6億港元）。如今根據台媒最新的報道，原來黎智英在同一個星期又將壹同樂動畫工作室所在物業變賣。



除了黎智英出售自己的「家當」，壹傳媒亦在今年二月廿八日確認，向台灣大鎪科技出售位於台灣高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣（約7,890萬港元）。



另外，早於去年十一月，壹傳媒亦將位於台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。



對於黎智英又再出售物業套現，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，出售之急顯示黎智英「唔係好想搞台灣業務」，當地業務只會順勢收縮。黃又指出，今次出售資產不會對壹傳媒業務帶來幫助，因為物業由黎智英私人出售，資金不會流入公司。



他又指出，過往壹傳媒出售資產都不曾派股息，所以投資者不要憧憬公司的賣產交易可以提振股價。反而，壹傳媒虧損多年，現時不斷出售生財的物業，會造成惡性循環，收入只會繼續走下坡。



壹傳媒累積虧損大，單單半年便蝕逾2億元，公司及大股東黎智英短期內一再出售台灣物業，信誠證券聯席董事張智威直言，明顯壹傳媒在當地難生存，急需資金去解決經營上的困難，他估計公司似乎想先收縮台灣的業務。



他又指出，壹傳媒過往多次出售物業後，股價全無起色，始終在低位徘徊，最大的原因是市場都認定壹傳媒及黎氏賣產是壞消息，故投資者不宜沾手該公司股票。

物業愈賣愈少 未來難「賣當借」



財金界認為，壹傳媒股價較歷史高位累挫逾九成，前景堪憂；而黎智英及壹傳媒不斷變賣資產救亡，但對其經營困局始終無補於事。近期出售資產套現所得，只屬「杯水車薪」，而且物業「賣一個少一個」，加上壹傳媒業績持續惡化，擔心該公司未來想靠「賣、當、借」度日都難。

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