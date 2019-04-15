羅尚沛：中港重拾升勢　同時依靠降準

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，A股抵達3,200點後，就顯得有點躊躇不前。上次3,000點要靠3月份PMI數字來破位，今次要上衝3,200點以上，看來要有新誘因。同樣，恒指上到3萬點水平之後忽忽悠悠，全靠騰訊(00700)單天保至尊，不然港股應早於A股出現高位回吐。



問題是，4月會有甚麼誘因把A股和港股重拾動力呢？原來A股早有預備，只是未有答案。就是隨手沾來但仍然是只聞樓梯響的究竟第2季會不會降準。雖然人行上個星期曾多次辟謠說不降準，但傳聞依然不絕於耳，說明市場對降準的預期非常強烈。



支持4月降準的論點是，這個月存在巨大的資金流動性缺口。4月是中國的稅收大月，企業和個人交稅入庫，將導致市場資金大規模縮減。另外，4月還有3,675億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，兩者加起上來，對流動性的消耗甚大，人行降準實有其必要性。



不支持降準的論點，並不是否定流動性在4月會降低造成資金鏈的斷層，而是認為人行的降準行動不該是為了股市服務。何況，除了降準外，人行也可以採取逆回購和各種MLF或定向中期借貸便利(TMLF)手段來增加流動性。



當然，人行並不乏放水手段，但放水要有針對性，又不致會激發短期利率的波動性，降準似乎比其他工具來的適合。況且，從去年4月開始，人行基本上是保持每三個月一次降準的節奏，上一次降準是在1月中旬，所以4月中旬再降準的話，並不能說是為股市服務，而是保持人行政策的連貫性吧。



降準與否，未來一兩個星期自有分曉，這段時間大不了先食花生，但對於利用兩融來炒股的內地股民，心情就如鍋上蟻。因為那些「賣房炒股」、「借錢炒股」、「配資炒股」已入市的資金，資金成本就算沒有增加，但孖展比例高，持倉成本一樣會增加，相信他們已是按捺不住想即時出現行情來收割套利。



想盡快獲利，除了持倉成本外，還因為A股的融資餘額已接近萬億元，A股過去兩次兩融破了萬億元之後，基本上都是無運行。



最近一次是在2017年末到2018年初，把滬綜指推升到幾年高點3,587點，之後就是去年全年的跌跌不休。再對上一次出現在2014年到2015年的大牛市，但狂歡之後，迎來的也都是大幅調整。這想法是有點迷信，但A股本身就是迷信。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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