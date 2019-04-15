周樂樂：經濟持續復甦　帶動A股

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，A股在滬綜指突破3,200點後，並沒有繼續高歌猛進，反而審慎回調。一周累計，上證50指數跌1.07%、滬深300指數跌1.81%、滬綜指跌1.78%、深成指跌2.72%、中小板綜指跌2.55%、創業板綜指跌3.65%。



板塊方面，下跌為主。其中，跌幅最小五大行業指數是汽車、家電、食品飲料、公用事業、農林牧漁；跌幅最大五大行業是計算機、電子、國防軍工、有色金屬、交通運輸。從數據來看，市場炒作所有降溫，隨着市場回調加大，較多妖股出現回調。



消息面上，國家統計局披露了3月份通脹數據，CPI和PPI雙雙超預期，並實現從下行趨勢向上升趨勢的拐點。由於受豬周期和原油等驅動，CPI大幅超預期，跳升0.8個百分點達到2.3%。



受通脹衝擊影響，市場對繼續寬鬆貨幣政策的預期顯著降低，且人民銀行通過否認4月份降準和公開市場操作，傳達了回歸中性貨幣政策的預期。由於年初以來股市反彈是對寬鬆貨幣政策的預期，所以，此次預期下修導致了上周較為明顯的回調。



從3月份數據看，經濟提前於第兩季度復甦已經確認。PMI、信貸、進出口、通脹全面超預期；中觀層面，一線城市房地產成交顯著回暖，車市、手機降幅收窄，預計即將披露的消費和投資數據都將超預期。可見，3月份宏觀經濟已經全面復甦了，這也表明進一步寬鬆的必要性降低。



站在當前的時點上，A股已經反彈一個季度，已兌現了政策和經濟復甦雙拐點。展望未來，行情的演繹在於經濟的發展，是進一步的復甦還是二次探底，決定了後市漲與跌。



對此，我們傾向於認經濟二次探底可能性不大，是否回踩3,000點，取決於持續復甦。雖然當前的復甦是新的信貸周期的結果，而且中國受制於宏觀槓桿率過高，難以大幅放水，但依然對未來復甦審慎樂觀。



縱觀去年以來的政策變遷趨勢，啟動新的經濟增長周期是高層堅定的意志，政策組合拳力度強。即使通脹超預期，貨幣政策大概率只能回歸中性，這有利於行情繼續展開。更為重要的是，我們相信供給側改革下，鼓勵創新和推動經濟系統開放，落實競爭中性原則的改革，足以啟動新的經濟發展周期。減稅降費、保護民企等政策比寬鬆貨幣政策更加重要。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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