業績持續惡化　壹傳媒8年半蝕22.5億

壹傳媒近年業績持續惡化。據該公司中期業績顯示，截至去年九月底止半年，公司錄得巨額虧損約2.87億元，較一七年同期擴大近67.8%，連蝕三年半。若以過去八年半計，壹傳媒累計虧損更達22.5億元。



按該中期業績報告披露，期內壹傳媒各項業務全面倒退，其中管理層一直揚言致力開發的數碼業務虧損更按年大增1.16倍至4,957.5萬元。



至於該公司的印刷業務方面，虧損亦按年擴大65.9%至2.38億元。期內，《蘋果日報》收益為1.17億元，按年減少17.3%。其中，廣告收益3,250萬元，按年大跌30.1%；發行收入8,450萬元，較去年同期減少11%。至於《台灣蘋果日報》期內收益為1.39億元，按年下跌28.9%。其中，廣告收益為8,760萬元，按年下跌32.3%；發行收入則為5,060萬元，按年下跌23%。



財政方面，去年九月底壹傳媒銀行結存及現金儲備約2.03億元，較去年三月底減約1.01億元。



信誠證券聯席董事張智威表示，壹傳媒資金需求大，但融資渠道有限，縱然找到投資者肯投入資金，「捱到今年都捱唔到第二年」，若長遠都是虧損的話，只會令投資者望而卻步。



有分析員更擔心，壹傳媒近年虧損數以億元計，且情況持續多年，出售資產亦只是「吊住條命」。若該公司未來開源不成，需節流之時，旗下員工或會再成為被「開刀」的目標。

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