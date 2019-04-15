陳政深：確立短線支持　市底偏強

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周五反覆高收，雖未能收於30,000點以上，但全周僅跌26點，算是力保不失。更重要的是，大致確認了29,700點的短線支持，指數僅在周五跌穿上述水平已見反彈，足見市底仍然偏向強勢。



外圍消息上，雖然聯儲局在公布議息會議紀錄後，利率期貨已顯示市場對年底減息的預期降溫，但美國白宮經濟顧問庫德洛表明，對聯儲局主席鮑威爾有信心，但亦表示如果對方可減息半厘那便更佳。



這方面的言論，預料將對聯儲局造成不小壓力，同時亦令投資市場的角力更甚，增加不明朗性，本月餘下時間，估計恒指或會在29,400至30,300點之間游移。



在此情況下，新股市場應會較具值博率。設計都會(01545)總部位於新加坡，為美國歷史悠久的第三方電子商務平台傢俬賣家，同時亦是新加坡中高端傢俬零售商，以及綜合家居設計解決方案供應商，是次集資，主要用作在美國分部採購，以及加大美國的銷售及營銷力度。



美國有四成人居於租用居所，家具的流動性較大，而公司本身亦於美國擁有廣泛的銷售網絡，並與國際電子商務銷售平台建立長期穩定的合作關係，這亦反映了在其財務數據當中。



公司的收益由2016年度約9,050萬坡元，增加約11.5%至2017年度的約1億坡元，而去年度亦增加約8.7%至近1.1億坡元。以其是次集資金額不足2億元、市值不足8億元而言，上述銷售數據相當不俗，在近期新股中，設計都會應有條件獲資金青睞，有一博價值。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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