陳汝銘：中信大錳具備行業優勢

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中信大錳(01091)主要業務於中國進行錳礦開採、礦石加工及下游加工業務，並於加蓬進行錳礦開採及礦石業務以及錳礦石貿易。



集團早前公布截至去年12月底止全年業績，錄得純利3.31億元，按年升134.95%，派末期息1仙，是自2011年來再次派息。期內收益為67.36億元，升12.43%，毛利8.52億元，增52.28%。



去年電解金屬錳及合金材料生產分部的利潤貢獻錄得大幅增長，主因西北地區一家主要生產商部分停產數個月，以及中央環境保護督察組對生產錳礦石及電解金屬錳的主要地區進行曆時數月環境保護調查及監督，以致內地的電解金屬錳的供應大幅收緊，使價格急升並維持在高水平直至去年底。



該集團因過去一直強調環保安全的重要性，故調查及監督對上游錳礦石開採到下游電解金屬錳加工生產接近未有影響，並因市場供應緊張於去年下半年實現了重大紅利，可見集團在行業的優勢。



未來旗下獨山金孟的額外產能即將全面投產，相信能擴大集團的市場份額，成內地南方鋼廠錳鐵合金原材料主要供應商之一，建議可在0.44元附近買入，目標0.6元，失守0.4元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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