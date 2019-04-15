鑫濤：美股亢奮防物極必反

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周國際貨幣基金組織(IMF)在最新一期的《世界經濟展望》中預測，今年有70%的全球經濟體的經濟增速將會下降，並把今年全球經濟增長率下調。IMF的金融顧問Tobias Adrian則指出，去年第4季環球股市的暴挫，只是反映了市場對今年經濟可能倒退的憂慮。



然而，上周市場對於IMF的負面消息反應不大，美股繼續照升如儀，使大量淡友大感失望。



早前狂人總統特朗普曾向聯儲局表示，美國經濟正在放緩，聯儲局應該減息，並要採取其他非常規手段以紓緩目前美國經濟面臨的壓力。他更指出聯儲局的鷹派政策已令美國經濟放緩，目前已看不到通脹，所以狂人甚至建議該局採取量化寬鬆(QE)的非常規貨幣政策，屆時美國經濟將會出現「火箭式」增長。美國白宮首席經濟顧問庫德洛補充指出，所謂「火箭式」增長，便是經濟增長率可以達到4至4.5%。



目前，市場對狂人的無數據支持言論似乎非常受落，而他的言論甚至較聯儲局更具影響力，主因是市場相信聯儲局已向反對加息的狂人屈服，所以才對貨幣政策的態度由去年聖誕節前的鷹派轉為目前的鴿派。



同時，上周聯儲局發表的上月議息會議紀錄的總結，反映大多數與會者預期今年餘下時間美息會原地踏步的繼續鴿派訊息，因此才使到市場冷淡對待IMF對經濟前景大潑冷水的負面消息，甚至把對經濟的負面消息視作聯儲局未來減息機會上升的利好股市信號看待。換言之，即目前市場已把壞消息當作好消息來炒作了。



事實上，隨着美股上季不斷攀升，目前已經成功扭轉了不少市場人士對環球股市早前的悲觀態度。目前市場上最多人講的，便是股市稍後將有力再創新高。然而，筆者卻擔心股市或在不少淡友開始改為看好的情況下，或會發揮相反理論，即隨時會轉升為跌。



美股現時走勢雖仍亮麗，但留意到美股三大股指期貨的成交量已連續第二周下跌，出現了背馳的不利後市信號，因此本周美股走勢可說是到了高處不勝寒階段。在筆者看來，本周美股走勢更可用岌岌可危來形容。



故此，本周早段美股一旦未能呈現破位爆升的格局，並且更有無以為繼的疲態信號出現，隨後標指期貨若見失守上周一直穩守不破的10天線支持及低收，隨後美股的跌勢料一觸即發，屆時短線投機者可順勢採取沽出策略。

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